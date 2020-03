Das wird Sie auch interessieren





Gleich mit ihrem Debütalbum „Herzeleid“ aus dem Jahr 1995 haben sich Rammstein in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Ihren internationalen Durchbruch wiederum haben Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers, Christian „Flake“ Lorenz, Oliver Schneider und Oliver Riedel dem Regisseur David Lynch zu verdanken: Der nahm mit „Heirate Mich“ und „Rammstein“ zwei Songs der Band auf seinen Soundtrack zum Film „Lost Highway“.

Seit Jahren treten Rammstein mit ihre spektakulären, theatralischen Shows in den Stadien auf der ganzen Welt auf. Grund genug, einen Blick darauf zu werfen, wie es Rammstein in ihrer Heimat mit Single-Veröffentlichungen so ergangen ist. In unserer Top-Ten-Liste berücksichtigen wir Chartsplatzierungen sowie die Verweildauer in den Charts.

Die zehn erfolgreichsten Singles von Rammstein

10. Du Hast (1997, „Sehnsucht“) – Platz 5

„Du / Du Hast / Du Hast Mich“ – durch diese Textzeile lernten etliche Rammstein-Fans auf der ganzen Welt Deutsch. Auch heute ist es auf Rammstein-Konzerten zwischen Mexico City und Moskau jenes Stück, das der Großteil der Fans fehlerfrei mitsingen kann. „Du Hast“ erschien auf dem Album „Sehnsucht“ und wurde im Juli 1997 als Single ausgekoppelt. Es blieb insgesamt elf Wochen in den deutschen Singlecharts – und erreichte den fünften Platz.

9. „Das Modell“ (1997, „Originale Singles Kollektion“) – Platz 5

1997 veröffentlichten Rammstein das Kraftwerk-Cover „Das Modell“, das 1997 auf der Sammlung „Originale Singles Kollektion“ erschien. Als B-Seite der Single war das bislang unveröffentlichte Stück „Kokain“ enthalten – dazu gab es ein Rammstein-Computerspiel. Ein Video zur Single wurde zwar gedreht, aber erschien nie – angeblich, weil es zu viele Parallelen zum Unfalltod von Lady Diana am 31. August 1997 aufwies. „Das Modell“ erreicht Platz fünf der deutschen Singlecharts und hielt sich dort insgesamt 13 Wochen.

8. Radio (2019, „Rammstein“) – Platz 4

„Radio“ war die zweite Single des 2019 erschienenen Longplayers „Rammstein“. Während die Band im Video des ersten Singleauskoppelung „Deutschland“ noch die Geschichte Deutschlands auf cineastische Weise durchexerzierte, war das Video zu „Radio“ in Scharz-Weiß und im Stile der 1930er gehalten. Die Band sendet via Volksempfänger – und spielt nicht nur auf Nazi-Deutschland, sondern auch auf die DDR an. Das sorgte für einen vierten Platz in den deutschen Singlecharts – und einer Verweildauer von sieben Wochen.