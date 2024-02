Tindersticks live 2024

Die britische Rockband Tindersticks hat gerade nicht nur ihr neues Album angekündigt, das sie in den kommenden Monaten Stück für Stück exklusiv auf ihrer Website veröffentlichen wollen, sondern auch eine Tour zur Platte. Neben Portugal, Österreich oder Großbritannien steht auch Deutschland auf dem Reiseplan der Band – im Oktober kommen sie nach Leipzig, München, Berlin und Hamburg. Alle Infos zur Tournee findet ihr hier.

Seit über 30 Jahren bestehen die Tindersticks schon – ihr Debütalbum brachten sie 1993 unter dem eingängigen Titel „The First Tindersticks Album“ heraus. Seitdem folgte beinahe alle zwei Jahre ein neuer Studio- oder Live-Tonträger. Der nächste steht bereits, wenn auch noch ohne Namen, in den Startlöchern. Zum Valentinstag überraschten sie ihre Fans mit dem (Fast-)Release ihrer ersten Single-Auskopplung „Falling, the light“, die für sieben Tage im kostenlosen Download auf ihrer Website verfügbar war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tindersticks live in Deutschland

Für alle, die den neuen Longplayer auch live erleben wollen, gab es am heutigen Mittwoch, dem 21. Februar, gute Neuigkeiten. Im September startet die Europa-Tournee der Tindersticks und Tickets sind ebenfalls ab sofort hier erhältlich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tourdaten im Überblick: