Diese Filme laufen im August 2021 im Kino an

Für Filmfans starten auch im August wieder zahlreiche erstklassige Filme – hier gibt’s einen Überblick, was anläuft.

„The Suicide Squad“

Mit „The Suicide Squad“ von Drehbuchautor und Regisseur James Gunn kommt ein weiteres Superhelden-Action-Adventure ins Kino: Belle Reve ist ein US-amerikanisches Gefängnis mit der höchsten Sterblichkeitsrate des Landes. Um freizukommen, schließen sich einige Schurken der fragwürdigen Spezialeinheit Task Force X an: Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher II, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin und Harley Quinn machen daraufhin die Insel Corto Maltese unsicher.

Kinostart: 05.08.2021

„Free Guy“

In der Abenteuerkomödie „Free Guy“ spielt Ryan Reynolds einen nichtspielbaren Online-Game-Charakter. Guy ist Bankangestellter und wird meistens übersehen. Zwar ist sein Leben turbulent, aber er kennt es nicht anders – und stirbt er mal, wacht er am nächsten Morgen einfach wieder auf, als sei nichts gewesen. Doch als er entdeckt, warum sein Leben so verläuft, ändert sich alles für ihn und er versucht, aus der Onlinewelt auszubrechen, um die Welt, wie er sie kennt, zu retten. Denn das Online-Game soll bald abgeschaltet werden …

Kinostart: 12.08.2021

„Nahschuss“

Franz Walter (gespielt von Lars Eidinger) hat gerade erst an der Humboldt-Universität promoviert, schon steht ein attraktives Angebot vom Auslandsnachrichtendienst der DDR ins Haus. Die vielen Vorzüge scheinen verlockend und so genießt er gemeinsam mit seiner Freundin Corina (gespielt von Luise Heyer) zunächst das Leben. Seine Missionen für die DDR ändern sich jedoch mit der Zeit und er bekommt Gewissensbisse – ein Ausstieg scheint jedoch unmöglich. So beginnt sein Kampf gegen das erbarmungslose System der DDR.

Kinostart: 12.08.2021

„Promising Young Woman“

Cassie (gespielt von Carey Mulligan) wurde stets als vielversprechende junge Frau bezeichnet. Doch mittlerweile ist sie öfter in Bars anzutreffen. Vermeintlich betrunken lässt sie sich von Männern „retten“ – die schöne Frau, die von vielen als „leichte Beute“ angesehen wird, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Denn sie hat Rache geschworen.

Kinostart: 19.08.2021

„Escape Room 2“

Der Überlebenskampf nach dem ersten Teil geht in „Escape Room 2“ weiter. Nachdem sechs Menschen ums nackte Überleben kämpfen mussten und dabei unwissend zahlende Gäste unterhielten, wandten sich Ben (Logan Miller) und Zoey (Taylor Russell) an die Polizei – doch niemand wollte ihnen glauben, was sie in dem Raum erlebt haben. Beide stellen ihre eigenen Nachforschungen an. Nichtsahnend, dass es jemanden gibt, der ihnen einen Schritt voraus ist.

Kinostart: 19.08.2021

„Tides“

Im Sci-Fi-Thriller „Tides“ kehrt eine Astronautin von einer Weltraumkolonie zur Erde zurück. Dort konnten sich die Menschen hinflüchten, weil die Erde unbewohnbar wurde. Weil die Atmosphäre der neuen Heimat Kepler 209 jedoch zu Unfruchtbarkeit führt, liegt es an Blake, Hinweise auf eine mögliche Rekolonisierung der Erde zu finden. Nun muss sie jedoch eine schwere Entscheidung treffen, die das Leben von zwei menschlichen Zivilisationen verändern wird.

Kinostart: 26.08.2021

„The Father“

Anne (gespielt von Olivia Colman) sorgt sich um ihren Vater Anthony (Anthony Hopkins). Er, ein stolzer Mann, weigert sich standhaft, seine schöne Wohnung zu verlassen und Pflege anzunehmen. Dies ist aber dringend nötig, denn sein Gedächtnis wird immer schlechter. Neue Umstände lassen ihn immer mehr an sich selbst zweifeln, aber auch an den Motiven seiner Liebsten. Für seine Arbeit erhielt der 83-jährige Hopkins 2021 den Oscar als bester Hauptdarsteller und ist damit der älteste Preisträger der Award-Geschichte.

Kinostart: 26.08.2021

„Son of the South“

Bob Zellner ist ein Kind der 1960er-Jahre und der Sohn eines methodistischen Pfarrers. Und er ist Enkel von J.O. Zellner, einem Klansman, der ihm schon früh seine rassistische Ideologie aufzwingt. Die Bürgerrechtsbewegung fordert ihm eine Entscheidung ab: Auf welcher Seite möchte er stehen? Eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten basiert.

Kinostart: 26.08.2021

„Ammonite“

„Ammonite“ spielt im England des 19. Jahrhunderts: Die einst gefeierte Paläontologin Mary (gespielt von Kate Winslet) hat sich in den Süden Englands zurückgezogen, kümmert sich dort um ihre kranke Mutter und hält sich mit dem Verkauf von Fossilien gerade so über Wasser. Ein lukratives Angebot kann die mürrische Eigenbrödlerin daher nicht ausschlagen: Sie soll sich um die schwermütige Ehefrau eines Studienreisenden kümmern. Charlotte (Saoirse Ronan) und Mary finden einen Weg, miteinander auszukommen – und mehr noch: Aus dem Kennenlernen entwickeln sich alles verändernde Gefühle.

Kinostart: 26.08.2021

Weitere Kinofilme im August 2021

Quo vadis, Aida? – Kinostart: 05.08.2021

Kaiserschmarrndrama – Kinostart: 05.08.2021

Fabian oder Der Gang vor die Hunde – Kinostart: 05.08.2021

Tom & Jerry – Kinostart: 12.08.2021

The Forever Purge – Kinostart: 12.08.2021

G.I. Joe – Kinostart: 19.08.2021

Paw Patrol – Kinostart: 19.08.2021

Killer’s Bodyguard 2 – Kinostart: 26.08.2021

Candyman – Kinostart: 26.08.2021