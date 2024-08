Ed Sheeran hat mit „Under The Tree“ einen neuen Song geschrieben – für Weihnachten

Ed Sheeran beteiligt sich mit seinem neuen Song „Unter The Tree“ an dem Weihnachtsfilm „That Christmas“, der am 6. Dezember auf der Streamingplattform Netflix erscheinen soll. Der Animationsfilm für Kinder basiert auf einer Trilogie von Kinderbüchern, die Richard Curtis geschrieben hat. Curtis wird auch als Drehbuchautor des Films fungieren. Die Regie übernimmt dagegen Simon Otto.

Ed Sheeran möchte mehr Weihnachtsfilme für Kinder

„That Christmas“ erzählt die Geschichte von Bewohner:innen eines Küstenstädtchen, in dem an Weihnachten alles auf den Kopf gestellt wird. Gesprochen werden die Einwohner:innen von den Schauspieler:innen Fiona Shaw, Jodie Whittaker und Bill Nighy, während Brian Cox seine Stimme für die Figur des Weihnachtsmannes gibt. Musikalisch steuert Ed Sheeran nun auch seinen Teil durch „Under The Tree“ bei, für den er mit seinem Bruder, dem Komponisten Matthew Sheeran zusammenarbeitete: „[…] was eine solche Seltenheit und ein Geschenk ist, so eng mit meinem einzigen Bruder zusammenzuarbeiten. Es fühlte sich so gut an, etwas zu schaffen, das meine Kinder mit ihrem Onkel in dem Land sehen würden, in dem sie leben“, sagte der Sänger in einer Mitteilung der Streamingplattform.

Es waren auch seine Kids, die den Musiker dazu motivierten, mit an dem Film zu arbeiten: „Seit ich Kinder habe, stelle ich fest, dass es einen echten Mangel an großartigen animierten Kinder-Weihnachtsfilmen gibt, und deshalb dachte ich, dass es eine tolle Sache ist, die man machen und in die Welt bringen kann.“ „Under The Tree“ sei zudem in einer „herzzerreißenden“ Szene zu hören, die die Realität „für viele Menschen, die Weihnachten ohne ihre Liebsten verbringen“ wiedergeben würde, fügte der 33-Jährige hinzu. Nun soll Richard Curtis Weihnachtsfilm „zu einem festen Bestandteil der Weihnachtszeit werden, zumindest in unserem Haushalt“, erklärte Ed Sheeran.

Ed Sheeran über „That Christmas“: „Es hat mich umgehauen“

Ed Sheeran und Richard Curtis kennen sich bereits aus ihrer Zusammenarbeit bei „Yesterday“ aus dem Jahr 2019, bei dem Curtis das Drehbuch übernahm und der Sänger sich selbst spielte. Vor zwei Jahren sei der Autor anschließend auf den Musiker zugekommen und habe ihm bereits eine Rohfassung von „That Christmas“ gezeigt: „Es waren nur Skizzen und Stimmen, aber es hat mich umgehauen. So emotional und doch so herzerwärmend komisch wie alle Filme von Richard Curtis“, beschrieb Ed Sheeran die Begegnungen der beiden.

Auch Curtis ist vom Können des „Shap of You“-Sängers beeindruckt. Der 67-Jährige sei „begeistert“, dass ein Song von Sheeran in dem Weihnachtsfilm vorkomme: „Wir sind seit vielen Jahren befreundet und – besonders jetzt, wo er Ehemann und Vater ist – ist es wirklich schön, dass er eine so wichtige Rolle in diesem Film über Liebe, Kinder und Familie spielt“, fügte er hinzu. Der Regisseur Simon Otto beschreibt „Under The Three“ sogar als „Herzstück des Films“, das alle Künstler:innen, die an dem Animationsfilm beteiligt waren, motiviert hätte ihr „Bestes zu geben und der Schönheit und Ehrlichkeit gerecht zu werden, die er [Ed Sheeran] in den Film bringt“.

„Under The Tree“ ist nicht Ed Sheerans erster Weihnachtssong. Bereits 2021 nahm er zusammen mit Elton John das Stück „Merry Christmas“ auf, das wohltätigen Zwecken diente.