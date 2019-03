Eddie Vedder live in Deutschland 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder gibt im Juni zwei Solo-Konzerte in Deutschland. Am 28. Juni gastiert er in Berlin, am 30. Juni in Düsseldorf.

Zwei Solo-Alben hat er bereits veröffentlicht („Into The Wild“, „Ukulele Songs“) – mal sehen, ob er neue Lieder vorstellen wird. Bis dahin warten wir auf das neue Werk von Pearl Jam!

Eddie Vedder live

28.06.2019 Berlin – Max-Schmeling-Halle

30.06.2019 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

Ticketpreis: ab 80,00 – 100,00 Euro zzgl. Gebühren.

Kooperation

Vorverkauf:

Tickets beim Fanclub „10 Club“ sind ab Freitag, dem 15.03.2019, 10 Uhr erhältlich.

Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, dem 22.03.2019 um 10 Uhr.

Tickets sind personalisiert und werden exklusiv über tickets.de verkauft.

Ticketlimit: 4 Tickets pro Kunde