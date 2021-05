Eintritt beim Punk-Konzert: 18 Dollar für Geimpfte – und 999 für Verweigerer

„Sie haben das, woran sie glauben und es spielt keine Rolle, was man sagt. Rationales Denken funktioniert nicht“, so Jagger.

In dem neuen Pandemie-Song „Eazy Sleazy“ knöpfen sich Rolling-Stone-Frontmann Mick Jagger und Dave Grohl – Sänger der Foo Fighters – eine ganz bestimmte Gruppe Mensch vor: Verschwörungsideologen und Impfgegner. In einem neuen Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE erklärte Mick Jagger die Hintergründe des Songs und sagte unter anderem: „Mit diesen Leuten kann man nicht diskutieren!“ Dem ROLLING STONE verriet Jagger auch die Entstehungsgeschichte des Songs, in welchem er unter anderem Zeilen singt wie: „Mit dem Verimpfen des Impfstoffes ist Bill Gates in meinem Blutkreislauf“ und stichelt damit sehr unmissverständlich gegen jene, die seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder Falschinformationen…