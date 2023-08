Feine Sahne Fischfilet kündigen Tour für Dezember 2023 an

Die Berliner Wuhlheide füllten sie mit über 11.000 Fans, weitere 9.000 Anhänger:innen kamen zu ihrem Konzert nach Hamburg zum Open Air am Großmarkt. Gute Zahlen für Feine Sahne Fischfilet. Nun gehen sie im Dezember erneut auf Tour – zehn Termine hat die Gruppe angekündigt. Los geht es am 7. Dezember in Hannover und beendet wird die Tournee dann am 21. Dezember in der Rostocker Stadthalle.

Am Freitag (25. August) beginnt der Vorverkauf der Tour: „Weil’s jeden Tag brennt“ um 08:00 Uhr exklusiv auf www.tixforgigs.com und www.eventim.de, für Zürich unter www.ticketcorner.ch.

Feine Sahne Fischfilet live im Dezember 2023 – alle Termine im Überblick