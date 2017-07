Festival-Friday: Tickets für Chiemsee Summer, By The Lake Festival & Kopfhörer gewinnen

Als Hamburg plötzlich von Zombies eingenommen wurde Das Künstlerkollektiv „1000 Gestalten“ ließ in der Hansestadt als Protest gegen den G20-Gipfel Hunderte lehmverschmierte Zombie-Demonstranten aufmarschieren.

Arcade Fire debütieren neuen Song „Chemistry“ bei Special-Gig in London In der York Hall in London spielten Arcade Fire am Dienstag für ein handverlesenes Publikum eine intime Show, die es in sich hatte.

Prince-Drummer John Blackwell Jr. ist tot Der Schlagzeuger, der viele Jahre für Prince trommelte und zuletzt auch Mitglied von D'Angelos Backing-Band The Vanguard war, ist mit 43 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung gestorben.

Depeche Mode live in Gelsenkirchen 2017: Setlist, Fotos, Videos Mit einem umjubelten Auftritt in der Veltins-Arena verabschiedeten sich Depeche Mode am Dienstag erst einmal von ihren deutschen Fans in diesem Sommer.