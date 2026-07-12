Frank Ferrer wurde bei Guns N‘ Roses ersetzt – Axl liebt er dennoch

Schlagzeuger Frank Ferrer war 2006 beim Talentwettbewerb seiner damals siebenjährigen Tochter, als sein Telefon klingelte. Am Apparat war sein Freund Tommy Stinson, der Replacements-Bassist, der damals mitten in einer langen Zeit bei Guns N‘ Roses steckte. „Hey, Mann, da läuft gerade was“, sagte Stinson zu ihm. „Lern ein paar Guns-Songs. Ich geb dir später mehr Infos.“ Wie sich herausstellte, sollte die Frau von Guns-Drummer Brian „Brain“ Mantia ein Baby bekommen, während die Band eine Tour gebucht hatte – die Idee war, für zwei Wochen einen Ersatz zu holen, bis Mantia zurückkehren würde.

Ferrer spielte am Ende 19 Jahre bei Guns N‘ Roses – länger als Steven Adler und Matt Sorum zusammen – und wurde damit zum dienstältesten Schlagzeuger in der Geschichte der Band. Er wirkte an „Chinese Democracy“ mit und stand mit mehreren Besetzungen auf der Bühne: Als Slash und Duff McKagan zurückkamen, behielt Rose Ferrer im Boot. Dann, im März 2025, gab die Band seinen Abgang bekannt, dankte ihm für seinen Einsatz und nannte Isaac Carpenter als seinen Nachfolger.

Ferrer spielt derzeit in zwei Bands: den Slax (mit Gitarrist Brett Smith-Daniels, Band-of-Skulls-Gitarrist Russell Marsden, Bassist Stefan Bielik und Sänger Chris Payn) und One Night Only (mit Hanoi-Rocks- und Electric-Boys-Gitarrist Conny Bloom, Bassist Johnny Griparic von Slash’s Snakepit, Keyboarder Bob Fridzema und dem schwedischen Sänger Matti Alfonzetti). Kürzlich schaltete er sich für sein erstes Interview nach der Guns-N‘-Roses-Zeit per Zoom mit dem ROLLING STONE zusammen und blickte – mit bewundernswerter Dankbarkeit – auf seine Jahre mit Axl Rose zurück.

Neue Bands, neues Leben

Fangen wir mit Ihren neuen Bands an und was gerade so läuft.

Ich hab mich mit Brett über Matt Sorum zusammengefunden, der uns einander vorgestellt hat. Matt hat Brett anscheinend gesagt: „Hey, Frank ist gerade frei. Ruf ihn mal an.“ Dann hat Brett Chris, den Sänger, rangeholt und Russell von Band of Skulls, der richtig gut ist. Und Brett hat auch den Bassisten Stefan gefunden. Er meinte: „Hey, ich hab eine Gruppe von Musikern, die was machen wollen, wenn alle mal Luft haben. Lasst uns zusammen spielen.“ Und ich so: „Ja, lass es angehen. Ich bin für alles offen gerade.“

Wie klingt die Band, und wo steht ihr im Prozess?

Im Moment haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, einen Haufen unserer Lieblingssongs zu spielen. Wir haben ein paar Band-of-Skulls-Songs gemacht, und Chris, der Sänger, hatte ein paar Eigenkompositionen, die wir auch gespielt haben. Und Brett hatte eine eigene, die wir gespielt haben. Also ein paar ihrer Songs, dann ein paar Cover. Alles Mögliche – Free, Aerosmith, etwas Joan Jett. Wir haben uns Songs rausgesucht, die wir gern spielen, und das Publikum in London und in Europa generell liebt klassischen Rock ’n‘ Roll, die sind sehr offen und empfänglich dafür.

Nehmt ihr ein Album auf?

Was wir machen wollen: ein Paket zusammenstellen, damit wir mehr Gigs kriegen. Wir werden ein paar Cover aufnehmen und dann ein oder zwei Eigenkompositionen, die wir rausschicken können, damit die Leute eine Vorstellung bekommen, wie die Band klingt. Kein Album, aber ein paar Songs. Einfach damit die Leute wissen, was sie erwartet, wenn sie zur Show kommen – so in die Richtung geht das.

Cover-Pläne und zweites Projekt

Wissen Sie schon, welche Cover Sie aufnehmen werden?

Noch nicht genau. Wir haben „Draw the Line“ von Aerosmith gespielt, und der Joan-Jett-Song war „I Hate Myself for Loving You.“ Den liebe ich. Ich liebe diesen Drummer, Thommy Price.

Und das ist nicht Ihr einziges Projekt?

Nein, ich arbeite mit ein paar schwedischen Musikern, läuft ähnlich ab. Conny Bloom war bei Hanoi Rocks und den Electric Boys, und Johnny Griparic spielt in Slashs Solo-Bluesband, war aber früher auch bei Snakepit. Die haben einen Keyboarder dazugeholt, Bob Fridzema, und Matti Alfonzetti, einen schwedischen Sänger, der überragend ist, unglaublich seelenvoll. So ein David-Coverdale-, Paul-Rodgers-Vibe. Mit der Band spielen wir einen Guns-Song, einen Electric-Boys-Song und einen Slash-Song. Das ist mehr so ein „Hey, kommt und feiert das Erbe dieser Bands“-Ding. Und wir schmeißen natürlich auch Covers rein. Wir nennen die Band One Night Only.

Das ist schon ein Übergang – von einem langen, stabilen Engagement zu diesem neuen Leben. Wie läuft der ab?

Ehrlich gesagt richtig gut. Ich kann etwas mehr Zeit zu Hause verbringen, nur ein bisschen mehr. Versuche trotzdem beschäftigt zu bleiben. Es ist 50/50, wie soll ich sagen? Guns ist so ein riesiges, energiegeladenes, globales Ding. Und jetzt, auch wenn ich viel mehr in Europa als in den Staaten spiele, ist es eher was Kleineres, Lokales – aber ich darf mit einigen meiner Lieblingsleute spielen. Ich hab bei einem Tribute für Clem Burke mitgemacht, der kürzlich gestorben ist, der Drummer von Blondie. Durfte mit Glen Matlock von den Pistols spielen, Kathy Valentine von den Go-Go’s, ein paar Mitgliedern der Fleshtones, Tommy Stinson, mit dem ich seit elf Jahren oder so nicht mehr gespielt hatte, seit Guns. Ich hab ein paar Songs mit ihm gemacht. Ich werde später dieses Jahr noch eine Psychedelic-Furs-Tour machen, Ende Oktober bis November. Also kein riesiges Stadion-Ding, aber großartig. Ich arbeite mit einigen meiner Lieblingsleute. Es ist ein Übergang, aber ein guter.

Guns N‘ Roses auf dem Radar

Wie sehr waren Sie früher Guns-N‘-Roses-Fan? Wie präsent waren sie für Sie?

Die waren groß in New York… Ich erinnere mich, als ich „It’s So Easy“ zum ersten Mal hörte, dachte ich, das wäre eine New-Yorker Band, weil sie klangen wie die Dictators oder so. Die klangen nicht wie eine L.A.-Glamband. Die klangen wie eine New Yorker Punkband. Eher New York Dolls und Dictators als Poison oder irgendwas davon. Das klang gemein und roh, zerrissene Jeans und T-Shirts. Ich hab sie in New York ständig gesehen.

2006 sind Sie bei einem Talentwettbewerb und kriegen einen Anruf.

Ja. Ich war beim Talentwettbewerb meiner Tochter. Lustigerweise wollte mein Freund Anthony Esposito, Bassist, der bei Lynch Mob war, gerade eine Band für Ace Frehley zusammenstellen. Also haben Anthony, der New Yorker Gitarrist Rob Bailey und ich Ace-Songs geprobt. Und ich dachte: „Oh, das wird toll. Ich werde in Aces Band spielen.“ Und dann kam der Anruf von Tommy. Später erfuhr ich, dass Brain ein Kind bekommen würde und sie diese große Tour hatten. Ich sollte also für ungefähr zwei Wochen einspringen.

War diese erste Probe wie bei jeder anderen Band?

Nein. Das war riesig. Eine große Sache. Das hab ich definitiv so gesehen. Wie gesagt, ich hatte ein paar Songs parat, und ich erinnere mich, wie ich dachte: „Ich lass alles raus. Ich spiele so hart und so dreckig wie ich irgend kann. Ich gebe alles.“ Ich habe gespielt, als wäre es ein Konzert, ganz klar.

Proben, Druck und „Chinese Democracy“

Wie viele Proben hatten Sie tatsächlich vor dem ersten Konzert?

Die Soundchecks waren quasi meine Proben, mangels besserer Alternativen – und bedenken Sie, die spielen Festivals und so, die machen nicht bei jedem Konzert einen Soundcheck. Ich glaube, ich hatte vielleicht drei Proben vor dem ersten Gig. Vielleicht vier insgesamt. Denn Brain muss ja auch soundchecken, also hatten wir nur sehr begrenzte Zeit für Musik, und ich lerne zu diesem Zeitpunkt auch noch das ganze neue „Chinese Democracy“-Material, das wir auf Tour spielen. Es war ein bisschen stressig, aber aufregend-stressig, nicht „Oh Gott, was soll ich tun?“ – eher so: „Oh fuck, ich muss das draufhaben.“

Das war ja unveröffentlicht. Wie haben Sie es gelernt?

Die haben mir die Demos gegeben. Die Tracks. Ich erinnere mich, dass [Gitarrist] Robin Finck unglaublich unterstützend war. Ein paarmal bin ich in sein Zimmer gegangen, wir zwei, und ich hab auf meinem Oberschenkel getrommelt, er hat auf seiner Gitarre gespielt, ohne Verstärker. Und wir sind das ganze Material durchgegangen. War eigentlich ziemlich cool. So haben wir es gelernt. Sie spielten damals vier oder fünf Songs von der unveröffentlichten Platte.

Was erinnern Sie von Ihren ersten Begegnungen mit Axl?

Dass er wirklich super nett und freundlich war. Ich glaube, er hat auch gesehen, dass das eine große Sache ist. „Hey, der Typ springt hier ziemlich unvorbereitet rein“ – und ich bin sicher, er dachte: „Das muss funktionieren.“ Und als ich auf die Bühne kam, war er wie: „Gute Arbeit.“ Wenn ich einen Fill spielte, den er mochte, sagte er: „Das war fucking awesome.“ So in der Art. Er hat mich behandelt, als wäre ich die ganze Zeit schon in der Band. Und ich hab ihm jeden Tag gedankt, und er so: „Yo, chill mal, Bro.“

Brain tritt ab – Ferrer bleibt

Also tritt Brain endgültig zurück und Sie übernehmen. Wie haben die Ihnen das eigentlich mitgeteilt?

Sein Kind war gerade auf der Welt. Und es stand eine riesige US-Tour an, und er meinte: „Mann, ich kann nicht mit gutem Gewissen meine Frau und das Baby für diese große Tour zurücklassen.“ Also: „Hey, Mann, willst du auch diese nächste Tour machen?“ Ich so: „Hell yeah, Motherfucker. Dein Ernst?“ Brain hat mich dann beiseitegenommen und mir etwas gesagt, das ich nie vergessen werde, und ich glaube, das ist auch ein Teil des Grundes, warum es funktionieren konnte. Brain sagte zu mir: „Hey, das ist eine große Sache, und sie haben ein paar Platten in der Schublade. Aber das Wichtigste ist, dass du es irgendwie zu deinem eigenen machen musst. Nur so kannst du weitermachen. Mach dir nicht zu viel Stress, wie dieser oder jener Typ zu spielen.“ Versuch deinen Sweet Spot zu finden und die Musik zu deiner eigenen zu machen – und genau das hab ich versucht. Ich hab mein Bestes gegeben.

Beim Material vor „Chinese Democracy“ hatten Sie zwei sehr verschiedene Drummer, Adler und Sorum. Wie sind Sie mit diesen zwei unterschiedlichen Welten umgegangen?

Ich dachte: Lass mich schauen, ob ich etwas von diesem Adler-Feeling greifen kann – dieses entgleiste, punkige, kantige, fast-auseinanderfallende Ding, das die erste Platte so verdammt beängstigend klingen lässt. Aber gleichzeitig auch dieses solide, professionelle Matt-Sorum-Ding. Ich versuche, irgendwo dazwischen zu sein. Ob mir das jedes Mal gelungen ist, weiß ich nicht. Also wollte ich ein aggressiver Drummer sein, aber ein solider, aggressiver Drummer – das war die einzige Möglichkeit. Und dann war das „Chinese Democracy“-Material eben so, wie es gespielt wird. Brain-Style. Dieser funkige Rockstil.

Technisch anspruchsvoller.

Viel technischer. Aber Adler, Alter, die erste Platte – das ist vielleicht das beste Debüt-Schlagzeug-Album aller Zeiten. Aller Zeiten. Das kannst du gegen jeden anderen Erstplatten-Drummer antreten lassen. John Bonham bei Zeppelin, Bill Ward bei Sabbath. Such dir aus, welches Debüt du willst. Das Schlagzeugspiel auf dieser Platte ist fucking brilliant. Brilliant. Es ist gemein und aggressiv und funky und punkig und am Rand, direkt auf der Kippe, Mann, am Taumeln. Du denkst: „Mann, fall ich jetzt von diesem Gebäude?“ Achterbahn, das Herz pumpt, das rockt einfach, Mann. Sein Spiel auf „Welcome to the Jungle“, „It’s So Easy“.

Auf „Chinese Democracy“ verewigt

Sie sind bei fünf Songs auf „Chinese Democracy“ als Musiker aufgeführt. Haben Sie nur Teile überspielt oder Brains Drums komplett ersetzt?

Der einzige Song, den ich von Anfang bis Ende allein spiele, ist „Chinese Democracy“. Und dann gab es ein paar Drum-Fills, ein paar Parts, die ich live gespielt habe und die Axl mochte und auf der Platte haben wollte. Also gibt es Parts – ich komm nicht mehr auf alle aus dem Stegreif, aber ich weiß, dass „Better“ einer der Songs ist, der nur ich und Brain ist, und „IRS“ ist ich und Brain.

Wo und wann hat das stattgefunden?

Das war während der Proben, als wir im Herbst 2006 mit der Tour anfingen, während der Proben. Es war ein Aufnahmestudio, alles war aufgebaut. Und ich bin reingegangen und hab die Parts gespielt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich sie schon drei oder vier Monate gespielt, also hat es nicht lange gedauert, wahrscheinlich zwei Tage, vielleicht einen.

Es ist 2006, und Sie spielen auf „Chinese Democracy“ – schon damals eines der legendärsten, geheimnisvollsten Alben aller Zeiten. Und Sie sind Teil einer fast fertigen Version davon.

Verrückt und irreal trifft es ganz gut. Und bedenken Sie, ich reite immer noch auf dieser Welle: „Passiert das wirklich? Ist das wirklich gerade so?“ Aber Alter, ich war so glücklich und stolz, darauf zu spielen – die ganze Phase war ein Wirbelwind, Mann. Mein ganzes Leben hat sich innerhalb von Monaten verändert. Von lokalen Gigs mit lokalen Bands und kleinen Touren zu dieser riesigen Maschinerie, und versuchen, reinzupassen, und glücklich, reinzupassen, Mann. Glücklich, reinzupassen.

Axls Vision und das Groove-Gefühl

Als Sie den Titeltrack einspielten – haben die Ihnen vorgespielt, was vorher da war?

Ja. Die haben mir Sachen vorgespielt, und ich habe eine Version gehört, auf der ich glaube, Josh [Freese] gespielt hat, und dann eine Version, auf der Brain gespielt hat. Und dann haben wir besprochen, was ich vielleicht machen könnte. [Produzent] Caram Costanzo war schon dabei, und ich hatte bereits eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Also war es keine besonders schwierige Sache.

Hatten Sie eine Ahnung, wonach Axl suchte, was die beiden vorherigen Ausnahme-Drummer nicht hinbekommen konnten?

Ich glaube nicht, dass sie es nicht hinbekommen konnten. Ich denke, es war eher… Das Spiel ist ja wahnsinnig gut. Ich glaube, es war eher eine Feeling-Sache – ich bin mehr so ein Groove-Drummer. Ich bin kein super technischer Typ. Alle meine Lieblingsdrummer sind Groove-Drummer. Es war also eher das: einfach einen Groove finden, und ich glaube, das haben sie wirklich daran gemocht.

Haben Sie sich je gefragt: „Kommt das Ding überhaupt raus?“

Ich hab das eigentlich nie wirklich in Frage gestellt. Ich wusste, es kommt raus. Ich hatte einen Riesenspaß, also war ich einfach froh, drauf zu spielen, aber ich hab nie wirklich gedacht: „Hey, wann kommt das raus?“

Warten auf die Veröffentlichung

Zwischen 2006 und 2008, als das Album endlich erschien – wie war die Stimmung in der Band?

Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ich weiß, dass Robin rausgegangen ist und wieder mit Nine Inch Nails gespielt hat, und jeder hat sein eigenes Ding gemacht – so eine Stimmung des Wartens, dass es endlich rauskommt.

Als es rauskam, gab es keine Interviews, keine Videos. Axl war letztlich nicht glücklich damit, wie es veröffentlicht wurde. Wie viel davon haben Sie mitbekommen?

Nein, ich war da nicht involviert, wirklich nicht. Zu diesem Zeitpunkt warte ich einfach, dass die Platte rauskommt und hoffe, bald wieder arbeiten zu können – von dem Zeug wusste ich nichts.

Sie gehörten zu den ersten Menschen, die das offiziell hören durften. Was war Ihre Meinung dazu?

Zunächst mal fand ich es eine großartige Platte, persönlich. Ich fand die Songs wirklich gut. Ich erinnere mich, dass ich bei „Street of Dreams“ zum Beispiel dachte, das ist ein fucking unglaublicher Song, und mir gefällt die Weiterentwicklung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Band eine andere Band. Es sind nicht die beiden vorherigen Versionen der Band. Ich glaube, sie hat viel Hass bekommen wegen des ganzen Prozesses und wer Axl war – aber die Platte haut rein. Ich finde die Platte großartig.

Zurück auf Tour

Und dann geht’s wieder auf Tour.

Ja. Irgendwann. Ein paar Monate später. Und dann haben wir drei Jahre lang nicht aufgehört zu touren.

Ich hab euch ein paarmal gesehen, und wenn man die Augen schloss, dachte man: Diese Band zerstört alles. Obwohl kein Mitglied der Originalbesetzung außer Axl dabei war.

Dizzy [Reed]. Dizzy würde ich als Originalmitglied betrachten, er ist in der Hall of Fame.

Fair. Aber ohne die Rhythmusgruppe, ohne Gitarristen. Und trotzdem habt ihr den Geist von Guns N‘ Roses verkörpert, was das Schwierigste überhaupt ist.

Die Stimme, Mann, die Stimme. Die macht alles richtig. Sobald du die Stimme dieses Mannes hörst, denkst du: „Oh, das ist Guns. Das ist Guns.“ Dein Lieblingstyp ist vielleicht nicht in der Band, aber es ist Guns. Und wir haben vergessen zu erwähnen, dass [Gitarrist] Ron „Bumblefoot“ Thal einspringen musste. Wir mussten uns zusammenfinden. Wir mussten als Band lernen und verschmelzen, und das ist ein Teil des Grundes, warum es eine Weile gedauert hat. Ich hatte das Gefühl, diese Band hat füreinander gezogen, viel Unterstützung, und wir haben wirklich hart daran gearbeitet, dass es sich anfühlt und klingt wie eine Band, ganz klar.

Ich bin ein großer Fan von Bumblefoots Spiel.

Der kennt jeden Song. Buchstäblich jeden Song. Du redest über einen TV-Werbespot – „Erinnerst du dich an den alten Captain-Crunch-Spot?“ – und er spielt das Thema. Du denkst: „Was zum Teufel? Der Typ ist irre.“

Was die Welt über Axl falsch versteht

Was glauben Sie, versteht die Welt an Axl falsch?

Dass er ein gemeiner Typ ist. Ich glaube, die Welt denkt, er ist ein beängstigender, gemeiner Typ. Und er ist das genaue Gegenteil. Er duldet keine Idioten, das mag manche Leute verärgern. Aber er ist großzügig und super lustig, und macht sich ständig Sorgen um uns: „Hey, ihr Jungs, wie geht’s euch?“ „Hey, ist Frank okay? Hey, Frank, alles gut?“ „Ja, mir geht’s gut.“ Er so: „Oh, okay, cool.“ Ständig so was. Ich wünschte, die könnten ihn so kennen, wie ich ihn kenne. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er ist ein großartiger Musiker, toller Sänger, all das – aber er ist ein guter Mensch.

Er musste jeden Abend auf die Bühne, um etwas zu beweisen, ohne die Originalmitglieder.

Axl ist da draußen und schuftet, versucht alles großartig klingen zu lassen, jeden Abend großartig zu sein. Er steht unter immensem Druck, und er liefert. Er hat die Richtung vorgegeben. Wir gingen da rauf, und selbst wenn man sich dachte: „Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich mich heute so super fühle“ – und dann kommt er raus und fängt an zu singen, und, ich weiß nicht, verwandelt sich da draußen in den Hulk. Du denkst: „Scheiß drauf, ich muss dahin kommen, wo er ist.“ Und alle haben geschoben. Er liebt es, da oben zu sein. Er liebt es, eine gute Show zu geben. Und wir mussten auf der Höhe sein.

Als Izzy Stradlin 2006 zurückkam – waren Sie da schon in der Band?

Ich hab ein paar Shows mit ihm gemacht. Izzy war toll. Er war Teil der Band, und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Lustig, weil diese Typen so entspannt sind. Du sitzt da und denkst: „Okay, diese Rockstars“ – aber das ist überhaupt nicht so. Es ist super locker und viel Lachen. Aber es war großartig, Izzy und Axl zusammen zu sehen. Das war immer etwas Besonderes.

Duff kommt zurück – und dann Slash

2014 muss Tommy ein paar Shows auslassen und Duff springt ein. Hat da irgendwas in Ihnen geklingelt – vielleicht verliere ich bald den Job?

Ich dachte, wenn diese Typen zurückkommen, kommen alle zurück. Das Einzige, was ich dachte, war: „Oh, das ist cool. Duff spielt mit uns.“ Denn ich dachte nicht, dass ich dabei sein würde. Es war weniger „ich verliere bald den Job“ – ich war immer noch bei: „Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Gig hab und immer noch dabei bin.“ Guns ist ikonisch, Bro. Das war so: „Oh fuck, die könnten zurückkommen, und das wäre cool.“ Wenn du ein Guns-Fan bist, drehst du durch. Und Alter, auch wenn Guns das Größte ist, was ich je gemacht habe – es ist nicht meine Band, verstehst du? Sie gehört mir nicht, auch wenn ich ein Teil davon bin und Teil des Erbes und so.

Also ruft Axl an und sagt: „Wir holen Duff und Slash zurück. Willst du mit uns spielen?“ Das ist ein verrückter Anruf. Wie eine Wiedereinstellung.

Das ist, wer er ist, Bro. Er ist super rücksichtsvoll. Er so: „Oh, ich weiß nicht, ob Frank das überhaupt machen will.“ Verstehst du? Und ich war überrascht und dankbar. Und ich so: „Ja, ruf mich an, wenn wir bereit sind, ich hab alles drauf, und wir legen los.“

Sie waren zu dem Zeitpunkt seit einem Jahrzehnt in der Band, aber das war eine völlig neue Sache. Sie gehen an diesem Tag rein. Wie war das?

Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Aber es war super aufregend. Auch stressig. Ich will vor diesen Typen nicht versagen. Aber es brauchte Arbeit, weil das ihre Musik ist. Also musste ich meinen Weg finden. Es war nicht wie beim „Chinese Democracy“-Material – es musste mehr das Steven-und-Sorum-Ding sein. Also hat es eine Weile gedauert, bis ich meinen Weg mit ihnen gefunden hatte, weil es ihre Musik ist, sie wollen sie auf eine bestimmte Art hören. Also haben wir drei uns ein paar Monate lang eingebunkert, sind jeden Tag reingegangen und haben das ganze Material gespielt. Und sie haben auch etwas vom „Chinese“-Material gelernt. Wir drei haben wirklich hart daran gearbeitet, es so gut wie möglich klingen zu lassen.

Coachella und der Moment der Erkenntnis

Duff und Slash haben beide gesagt, sie wollten, dass Sie es eher so spielen wie auf den Aufnahmen. Was seltsam ist, denn Sie hatten diese Songs zuletzt gespielt, nicht sie.

>Es ist ihre Musik. Es ist die Art, wie sie es geschrieben haben, wie sie es gehört haben. Es ist ihre Musik.

Das erste Konzert war ein Club-Gig, dann Coachella.

Ich erinnere mich, wie ich davon überwältigt war. Ich erinnere mich, wie ich wirklich hart daran gearbeitet habe, die Songs nicht zu vergeigen. Als Slash das Riff von „Sweet Child O‘ Mine“ anstimmte, da traf mich die ganze Dimension davon – da dachte ich: „Holy fuck, ich spiele bei Guns N‘ Roses mit Slash, und Duff, und Axl.“ Weil er da draußen allein dieses Riff spielt, und du schaust ins Publikum und deren Gesichter leuchten einfach auf, als hätte jemand sie angezündet, und du denkst: „Oh Scheiße, das ist jetzt der echte fucking Deal. Das ist wirklich real.“ Und dann bricht er sich nach dem ersten oder zweiten Song den Fuß. Und läuft trotzdem den Rest der Nacht über die Bühne. Das kann ich mir nicht mal vorstellen, Mann.

Wer zynisch ist, könnte fragen: Wurde das irgendwann nur noch eine Geldmaschine, je länger die Reunion lief?

Über die Geschäftsseite weiß ich nichts, aber ich weiß, dass diese Typen es lieben. Sie lieben es einfach. Es ist ihre Band. Es ist ihre Musik. Alles, was ich gesehen habe, waren drei Gentlemen, die eine Leidenschaft für das haben, was sie tun. Das muss etwas Besonderes sein, dass alle deine Musik lieben und sie hören wollen. Das hab ich noch nicht erlebt. Ich hab in vielen Bands gespielt. Wir haben viele tolle Songs geschrieben, großartige Songs, die ich liebe – aber keine Songs, die sonst noch jemand liebt. Und die dürfen das. Deshalb machen sie es.

Neues Material und der Abschied

Die Songs, die sie seit „Chinese Democracy“ veröffentlicht haben, hat alle Brain eingespielt. Schade, dass Sie nie mit ihnen aufnehmen konnten.

>Ich seh das auch hier nicht so. Ich finde es einfach gut, dass sie weitermachen können und die Fans neuere Songs hören. Das habe ich nie so gesehen, dass ich traurig bin, nicht darauf gespielt zu haben, nein. Ich liebe Brains Schlagzeugspiel, Mann. Brain ist ein großartiger Drummer.

Was, wenn überhaupt etwas, möchten Sie zu den Umständen Ihres Abschieds sagen?

Alles hat ein Ende. Alles kommt irgendwann zu einem Ende. Und ich habe das schon vorher gesagt: Ich wusste, dass das nicht für immer sein würde. Ich war einfach so froh, dass ich es tun durfte, als ich es durfte, und jetzt mache ich andere Sachen. So einfach ist das wirklich.

Also nichts Dramatisches. Eines Tages klingelt das Telefon.

Nichts Dramatisches, nein. Wir haben uns nicht gestritten oder so was. Nein.

Dankbarkeit statt Bitterkeit

Es scheint, als hätten Sie damit so gut umgegangen wie nur möglich.

>Ich habe keine großen Erwartungen. Ich gehe nicht durchs Leben und denke, die Dinge sind auf eine bestimmte Art. Man nimmt sie so, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich arm in New York City aufgewachsen bin. Wenn man Erwartungen hat, hat man Enttäuschungen, und ich versuche, keine Enttäuschungen zu haben. Manchmal vermisse ich es, manchmal nicht – wie bei allem im Leben. Nur weil ich nicht mehr mit ihnen spiele, heißt das nicht, dass ich diese Menschen nicht mehr in meinem Leben habe. So war es gestern und so ist es heute, Punkt.

Was waren Ihre größten Momente mit Axl, auf und abseits der Bühne?

Einmal mussten wir zu einem Konzert, und er hat mich in seinem Privatjet mitfliegen lassen. Ich war noch nie in einem, und ich erinnere mich, dass die Stewardess zu mir kam: „Hey, möchten Sie etwas essen?“ Und sie sagt: „Wir haben alles.“ Und ich so: „Okay, ich hätte gern ein Stück New Yorker Cheesecake.“ Und sie so: „Einen Moment.“ Und bringt mir ein Stück New Yorker Cheesecake. Das war ziemlich großartig. Aber meine Lieblingsgeschichte erzähle ich immer allen. Also bei Coachella hieß es: „Hey, Angus [Young] wird mit uns spielen. Er spielt ‚Riff Raff.’“ Also gehen wir in diese kleine Garderobe, und Angus hat Jeans und T-Shirt an. Und ich sitze da, die ganze Band ist da, und wir gehen den Song durch. Die spielen ihn auf den Gitarren, aber ohne Verstärker. Und ich trommle auf meinem Oberschenkel. Rausgehen, Show anfangen. Axl kündigt Angus an. Angus kommt raus in vollem 1977-Schuljungen-Outfit. Vorher hab ich nur mit dem Typ in seinen Jeans rumgehangen. Und als er mit dem großen A auf dem Hut rauskam, war mein Verstand komplett weggepustet. Und er geht an die Bühnenfront, macht eine Verbeugung, dreht sich um, starrt mich an und hebt die Hand – wie um den Song zu starten. Klassischer Angus, und ich starre ihn einfach an. Ich war eingefroren. Und ich schaue runter – denn wenn ich auf dem Kit sitze und ins Publikum schaue, ist Slash zu meiner Linken. Aus dem Augenwinkel sehe ich Slash: „Los, fang an. Fang den Song an.“ Das ist wahrscheinlich meine absolute Lieblingsgeschichte von Guns N‘ Roses. Aber dieser Moment war so: „Träume ich? Ich muss träumen.“

Wie war Ihre Beziehung zu Slash und Duff?

Wir sind keine besten Freunde, aber sehr gut. Ich dachte, wir hatten eine wirklich gute Beziehung. Wir hatten Gruppen-Chats laufen, so Zeug. Ich hatte das Gefühl, Duff etwas näherzustehen. Wir hatten viel mehr gemeinsam, wie Punk Rock. Wir sind zusammen hingegangen, als Walter Lure von den Heartbreakers die „L.A.M.F.“-Tour machte – das haben wir uns zusammen angeschaut, so was.

Click Track, Setliste und Flexibilität

Haben Sie je mit einem Click Track gespielt?

Bei einigen der früheren Touren, bei manchem „Chinese“-Material, weil es Intros gab und Pyro-Cues und vieles davon – also musste ich manchmal mit einem Click Track spielen.

Ist das nicht Ihr Favorit?

Persönlich? Ich würde immer lieber mit einem Click Track spielen. Meine größte Sorge als Drummer ist das Tempo. Sobald das Tempo festgelegt ist, fühle ich mich frei. Ich kann einen Roll machen, und wenn ich vor dem Click bin, kann ich zurückziehen. Wenn ich hinter dem Click bin, kann ich schieben. Wenn es ein sogenannter Profi-Gig ist, spiele ich lieber den ganzen Tag mit einem Click. Ich will mir keine Sorgen ums Tempo machen. Als Drummer sind das Beschleunigen und Verlangsamen mein größtes Ärgernis.

Aber bei der ganzen Reunion waren Sie ohne Click?

Oh ja. Mehr oder weniger. Es gab ein paarmal, wo ich den Click angemacht hab. Wenn es in einem Song eine lange Jam-Session geben könnte, hab ich meinem Techniker gesagt: „Yo, zähl das durch, damit wir drin bleiben und ich nicht schneller werde.“ Aber alles ist ihr Feeling. Guns ist Feeling. Es geht darum, ins Feeling einzusteigen.

Oft hatten Sie keine Setliste. Axl hat die Songs einfach angesagt?

Wir hatten eine Setliste, aber wir haben uns nicht dran gehalten. Es ist, wonach ihm der Sinn steht. Er könnte denken: „Hey, ich will das jetzt singen“ – also spielen wir es. Wenn er Lust auf einen anderen Song hat, spielen wir einen anderen Song. Wir haben so einen Pool von 40 Songs, und die eigentliche, sogenannte Setliste hatte damals vielleicht 23 Songs. Aber alles davon konnte hinzugefügt werden. „Hey, das haben wir schon eine Weile nicht gespielt. Lass uns das machen.“ Spontan. So eine Band war das – oder ist das. Ich sollte nicht „war“ sagen. Ist.

Gibt es etwas, dem ich keine Chance gegeben habe?

Ich bin dankbar für die Liebe, die mir die Fangemeinde entgegengebracht hat, wie sie mich akzeptiert und das Gefühl gegeben haben, Teil des Erbes zu sein. Ein großes Dankeschön an die Menschen, die die Band unterstützt und mich als Bandmitglied betrachtet haben. Das finde ich ziemlich cool.

Blick zurück ohne Groll

Emotional – können Sie sie jetzt live sehen oder auf YouTube anschauen? Oder brauchen Sie noch etwas Abstand?

Ich würde nicht sagen, dass da irgendwas Emotionales ist. Es ist Guns N‘ Roses, Bro. Verstehst du? Das ist einfach diese Maschine, die existiert, ob ich drin bin oder nicht. Und wie ich vorhin sagte: Manchmal vermisse ich es, manchmal nicht – aber immer dankbar, dass ich es tun durfte. Ich halte noch mit einigen dieser Typen Kontakt, auf jeden Fall.

Haben Sie Clips von Isaac gesehen, wie er mit ihnen spielt?

Ich hab Clips von Isaac gesehen. Und er ist ein großartiger Drummer. Er ist cool, er und Duff spielen sich gut ein, und die scheinen glücklich miteinander zu spielen – das ist gut so.

Ihre Einstellung könnte jedem beibringen, wie man eine gute Haltung hat.

Ich habe keine Erwartungen und ich bin glücklich. Das bin ich bei allem in meinem Leben so – außer bei meiner Freundin. Ihr Name ist Daniella Peters. Sie meinte: „Du erwähnst mich nie in Interviews.“ Also: Ihr Name ist Daniella Peters. Sie ist eine großartige Frau, und ich lebe mit ihr hier in der Wüste. Mein Haus an der Ostküste habe ich aber noch. Ich habe ein Haus in Maplewood, New Jersey. Also pendle ich hin und her.

Hatten Sie noch ein letztes ernstes Gespräch mit Axl?

Ich glaube nicht, dass es eine Situation war, in der wir ein Herzens-Gespräch führen mussten. Wir werden uns sicher wieder treffen. Ich glaube, es war einfach so: Die Dinge ändern sich. Nichts bleibt gleich, das ist alles.

Vielleicht gibt es Umstände, unter denen Sie wieder mit ihm spielen können. Wer weiß?

Ja, Mann. Vielleicht. Nochmal: Ich erwarte nichts. Aber ich bin sicher, dass Axl und ich uns eines Tages treffen, zusammen abhängen und vielleicht zusammen spielen – vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt keine Feindseligkeit. Keine.