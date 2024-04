Lina Winter alias Futurebae kann alles drei: beobachten, ungewöhnliche Details spotten und gleichzeitig mittendrein tanzen in den Alltagswust. Auf ihrem am 3. November 2023 veröffentlichten Debüt, „BLA (Berlin Love Affair)“, knallt sie in feinstem Auto-Tune-Electro-Zwirn ihre Gedanken rund um Ghos­ting, Orbi­ting oder auch Bread­crum­bing vor.

Dass ihre Dating-Geschichten in keinem Fall bekannt und abgedroschen klingen, liegt daran, dass sie mit Worten zu spielen weiß. Ein blöder Moment in der Woche glänzt bei ihr durch Hyperpop-Überzug. Ihre tägliche Schule: das Manövrieren durch Berlin, das mal alles zu bieten scheint und dann wieder Melancholie heraufbeschwört. Nachdem die in Schleswig-Holstein aufgewachsene ­Futurebae aber in die Hauptstadt gezogen ist, bekommt sie da auch so schnell niemand weg.