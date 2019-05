Daenerys-Mord brachte „Game of Thrones“-Star Kit Harrington zum Weinen

HBO hat eine neue Dokumentation mit dem Titel „Game of Thrones: The Last Watch“ veröffentlicht. Die Doku enthält unter anderem „Behind the Scenes“-Material, das auch einen Ausschnitt beinhaltet, in der Kit Harrington anfängt zu weinen, weil er erfährt, dass er Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in der letzten Folge der finalen Staffel töten muss.

In dem zweistündigen Film gibt es verschiedene Interviews und exklusives Bonusmaterial zum Fantasy-Spektakel zu sehen. Darunter ist auch ein Clip, der die Darstellerinnen und Darsteller der Serie bei einer Art Tischlesung zeigt. „Game of Thrones“-Star Kit Harrington wird dabei gefilmt, wie er in Tränen ausbricht, als er die Stelle im Skript vorliest, in der sein Charakter Jon Snow Daenerys umbringen muss.

Harrington hatte sich angeblich geweigert, den Text vorab zu lesen, um eine möglichst authentische und emotionale Reaktion zu garantieren.

Immer noch enttäuscht über die achte und letzte Staffel, posteten viele Fans, dass ihnen Harringtons Reaktion besser gefallen hätte, als einige Szenen aus der finalen Folge. „Kit Harringtons Reaktion zu sehen, als er herausfand, dass er Daenerys töten würde, war wahrscheinlich besser als Saison 8“, so ein Fan auf Twitter.

Eine Woche nach dem Ende der finalen Staffel „Game of Thrones“ sind viele immer noch nicht glücklich über die einzelnen Folgen und den Ausgang der Serie.

Die unzufriedenen Fans unterzeichneten eine Petition, die HBO dazu auffordert, die achte Staffel neu zu drehen. Mittlerweile sind über 1,5 Millionen Unterschriften zusammengekommen.

