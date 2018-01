„Game of Thrones“-Star Kit Harington: betrunken beim Billard

Kit Harington ist Star der Serie „Game of Thrones“. Seit 2011 kann man ihn als Jon Schnee in der Serie bewundern – doch nun auch auf einem etwas peinlichen Handy-Video von Freitagnacht (5. Januar 2018).

In der Bar „Barfly“ in New York City hatte der Schauspieler wohl ein oder zwei Gläser über den Durst getrunken. Er randalierte am Billard-Tisch, legte sich auf diesen, griff nach den Billardstöcken von anderen Spielern und pöbelte andere Gäste an.

Man sieht sich immer zweimal

Nachdem er gebeten wurde zu gehen, schien alles erledigt zu sein, doch dann tauchte er wieder auf und randalierte fröhlich weiter. Der 31-Jährige musste dann von dem Barpersonal mit Gewalt entfernt werden.