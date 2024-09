George Harrisons „Living in the Material World“ feiert 50-jähriges Jubiläum

George Harrisons zweites Soloalbum „Living in the Material World“, das ursprünglich 1973 erschienen war, wird zum 50-jährigen Jubiläum in einer Reihe von Sondereditionen neu veröffentlicht.

Neue Jubiläumsausgabe von „Living in the Material World“

Nach der Trennung der Beatles setzte Harrison mit diesem Album seinen Solo-Erfolg, den er zuvor mit seinem „All Things Must Pass“ eingefahren hatte, fort. Das Album wurde nun neu abgemischt, und die Jubiläumsausgabe bietet einen Einblick in den Entstehungsprozess des Albums. Sie beinhaltet bisher unveröffentlichten Bilder, handgeschriebenen Notizen und Erinnerungsstücke.

Das Werk entstand in einer spirituellen Phase von Harrisons Karriere, als er sich mit humanitären Projekten wie den berühmten „Concert for Bangladesh“-Benefizkonzerten engagierte.

Mitte der 1960er Jahre hatte Harrison zum Hinduismus konvertiert und indische Einflüsse, vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Sitar-Meister Ravi Shankar, in die Musik der Beatles eingebracht. Sein Interesse an Meditation und Hinduismus wuchs durch seine Erfahrungen mit psychedelischen Drogen. In einem Interview erklärte er: „Das erste Mal, als ich LSD nahm, öffnete sich etwas in meinem Kopf, das in mir war, und ich erkannte viele Dinge.“

Der stille Beatle: George Harrisons Aufstieg als Solo-Künstler

Bereits 1968 hatte das ehemalige Beatles-Mitglied als erstes der vier mit „Wonderwall Music“ sein Solo-Debüt gegeben.

Harrisons Witwe Olivia Harrison äußerte sich im Zuge der Neuauflage mit den Worten: „Ich hoffe, ihr entdeckt „Living in the Material World“ neu oder zum ersten Mal und teilt Georges Wunsch nach Liebe und Frieden.“ Erhältlich sind die Neuauflagen von „Living in the Material World“ zum Jubiläum ab dem 15. November 2024. Die neue Akustik-Version der Album-Single „Give Me Love“ ist bereits jetzt auf allen Streaming-Plattformen hörbar.