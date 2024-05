George Harrisons Witwe bringt die Plakette an

Die Gedenktafel an der Hauswand wird von Olivia Harrison, der Witwe des Gitarristen, enthüllt. „Diese blaue Plakette an Georges Geburtshaus ist eine Quelle des Familienstolzes für alle Harrisons und etwas, das keiner von uns, vor allem George, je erwartet hätte”, sagt die Filmproduzentin und Autorin gegenüber „The Guardian“. Das unscheinbare Haus mit einem Hinweis zu versehen, hält sie für eine gute Idee. „So viel von dem, was George ausmachte, kam daher, dass er in der Arnold Grove 12 geboren wurde und dort seine ersten Jahre verbrachte, was unbestreitbar ein Teil von Georges Persönlichkeit ist“, erzählt sie im Interview. An der Zeremonie wird auch der britische Kulturminister Stephen Parkinson teilnehmen. George Harrison lebte von seiner Geburt 1943 bis 1949 in dem zweistöckigen Gebäude.

Harrison fand das Haus „in Ordnung“

Der „stille“ Beatle schien nie wirklich mit großer Emotion zu sprechen, so verlor er auch nicht allzu viele rührende Worte über sein Geburtshaus. In seinen Memoiren „I, Me, Mine“ beschreibt Harrison das Anwesen schlichtweg als „okay“. Er erinnert sich daran, dass er keinen Garten hatte und die Tür direkt zur Straße führte. Er fügt hinzu: „Das Haus war in Ordnung, es war sehr angenehm, weil es klein war, und im Sommer war es immer sonnig.“

Mit der blauen Plakette ist George Harrison nicht der einzige Beatle, der mit dieser Auszeichnung in seiner Heimatstadt geehrt wurde. So wurden bereits Gedenktafeln für John Lennon am 34 Montagu Square in Marylebone, London, und an der 251 Menlove Avenue in Liverpool angebracht.