George R. R. Martin verrät seine Lieblingsfolge von „Game of Thrones“

George R. R. Martin bei einem Screening von „House of the Dragon“.

George R. R. Martin, Autor der „Game of Thrones“-Romane, verrät seine Lieblingsfolge der Serie. In einem Blog-Post schreibt er: „Ich schrieb das Drehbuch für vier Folgen. Und ja, „Blackwater“ ist von denen mein eigener Favorit, obwohl ich dachte, dass „The Lion and the Rose“ auch sehr gut geworden ist und ich eine Schwäche für diese Folge habe.“

Der Post kommt nach der Veröffentlichung einer „Vanity-Fair“-Liste der besten Folgen verschiedener TV-Shows. Darauf wurde auch „Blackwater“, die neunte Folge der zweiten Staffel von „Game of Thrones“, genannt. In der Episode verteidigen die Lannister-Armeen den Eisernen Thron vor einer Marine-Invasion durch Stannis Baratheons Truppen.

Neben „Blackwater“ und „The Lion and the Rose“ schrieb George R. R. Martin auch „The Pointy End“ und „The Bear and the Maiden Fair“.

Doch der Autor sprach auch Lob für andere Serien aus, die auf der Liste aufgeführt waren, besonders für das Finale von „Six Feet Under“. „Ich bin sehr zufrieden und geschmeichelt, in so guter Gesellschaft zu sein“, so Martin. „Natürlich ist kein Kunstwerk perfekt … aber es ist sehr erfreulich zu hören, dass du es vielleicht erreicht hast, oder zumindest nah heran kamst … für einige deiner Leser (oder Zuschauer) … ab und zu.“

„Aber es gibt immer ein nächstes Mal … und egal wie gut (oder schlecht) eine meiner Geschichten angesehen wird, will ich es immer besser machen, wenn ich mich das nächste Mal vor den Computer setze.“