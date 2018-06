Nach dem dramatischen Tod von Poussey zum Ende der vierten Staffel herrscht Ausnahmezustand im Frauengefängnis von Litchfield. Die Insassinen fordern Vergeltung für ihre getötete Freundin und schrecken dabei vor nichts zurück! Im Kampf um mehr Gerechtigkeit werden die Wächter als Geiseln genommen – und schon bald müssen sich die Frauen eingestehen: Ihr Handeln hat Konsequenzen, mit denen niemand von ihnen gerechnet hätte…

Weiterlesen „Orange Is The New Black“: Knast-Koller – Die große ROLLING-STONE-Reportage Zu alt, zu schwarz, zu lesbisch oder zu gewichtig für Hollywood: Mit der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" haben starke Frauen eine Revolution des Fernsehens angezettelt. Von Mac McClelland Am 12. Juni erscheint endlich die fünfte Season der Hit-Serie „Orange Is The New Black auf DVD und Blu-ray. Dazu gibt es auch zum ersten Mal die ersten vier Staffeln in einer Box. ROLLING STONE verlost als „Orange Is The The New Black“-Fan-Paket zwei Mal jeweils die Box mit den ersten vier Seasons sowie die neue fünfte Staffel. Dazu gibt es noch ein Poster.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Orange Is The New Black“ angeben.

Gewinnen: „Orange Is The New Black“ auf DVD 1 von 2 Foto: Lionsgate. All rights reserved.

2 von 2 Foto: Lionsgate. All rights reserved. Previous Image Next Image

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)



Weiterlesen