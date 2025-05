Der Musikboom der Neunziger war ein Goldrausch. Überall im Radio hörte man eine rasante Kollision unterschiedlicher Beats. Jeder Musikstil boomte, von Grunge bis Gangsta-Rap, von Dancehall bis Disco, von Riot-Grrrl-Punk bis zum TRL-Midriff-Mall-Pop. Mit tausend verschiedenen Elektronik-Schulen und fast ebenso vielen Wu-Tang-Soloalben.

Ganz gleich, welche Art von Musik Sie bevorzugten, die Songs der Neunziger hatten mehr zu bieten, als jeder Fan aufnehmen konnte. Es ist unmöglich, ein so reichhaltiges Jahrzehnt in einer Liste zusammenzufassen. Allein aus dem Sommer 1994 könnte man 200 bis 300 großartige Songs aufzählen. Aber diese 50 entscheidenden Songs fangen die glorreichen Momente der gesamten Musik-Explosion der Neunziger ein. Hits, Obskuritäten, Kultklassiker, Dancefloor-Jams, Gitarren-Rager, Karaoke-Standards. Here we are now. Entertain us!

Die 50 besten Songs der Neunziger – zusammengestellt von ROLLING STONE

50 Fuzzy, „Flashlight" (1994)

Aus dem Nichts aufgetaucht und bald wieder verschwunden, waren diese Quasi-Grunge-Kids aus Boston mit genau einem perfekten Hit im Repertoire. Ein trauriges Mädchen, das kaum verständliche Worte über eine Taschenlampe singt und im Dunkeln umhertastet.

Der Neunziger-Song blieb völlig unbekannt. Außer bei den wenigen Glücklichen, die ihn vielleicht in einer der späten Nachtstunden in MTVs „120 Minutes“ gehört hatten. Wie viele andere großartige Quasi-Grunge-Songs gibt es noch, die auf vergessenen Major-Label-Alben aus der Post-Nirvana-Goldgräberzeit vergraben sind und darauf warten, entdeckt zu werden? Es können nicht viele so großartig sein. Aber viel Spaß bei der Suche.

49 Britney Spears, „Sometimes" (1999)

Britneys zweiter Hit – mit anderen Worten, ihr erster Comeback-Hit. Niemand hätte erwartet, dass das Mädchen aus „…Baby, One More Time“ bis zum Frühjahr 1999 durchhalten würde. Aber „Sometimes“ war der Hit in „Total Request Live“, der bewies, dass dieses Mädchen gekommen war, um zu bleiben. Sie war der Prototyp einer neuen Generation von Popstars. Willkommen im nächsten Jahrhundert.

48 The Offspring, „Self Esteem" (1994)

Nur eine weitere Gruppe von Hardcore-Typen aus Orange County, die mit einem Lied über Masochismus Megaplatin erreichten. „I may be dumb, but I’m not a dweeb“ ist nach wie vor aktuell. Es sei denn, man ist tatsächlich ein dummer Trottel. In diesem Fall ist man wahrscheinlich der Typ in diesem Song.

47 Selena, „Fotos y Recuerdos" (1994)

Die Tejano-Königin erfindet „Back on the Chain Gang“ von den Pretenders neu, übersetzt ins Spanische. Damit landete sie in der Woche ihres Todes in den Top Five der Billboard Latin Charts.

46 Silver Jews, „Random Rules" (1998)

Wenn es in der Hölle eine Honky-Tonk-Lounge gibt, dann ist dies der Song. Er dröhnt zur Sperrstunde aus der Jukebox, während David Berman seine zerbrochene Barhocker-Philosophie trällert.

45 Lil Kim With Lil Cease, „Crush on You (Remix)" (1997)

Der Inbegriff eines Bad-Boy-Hits! Ein seltsam melancholischer Synth-Loop, Lil Cease, der Biggies Keyboard-Riffs aufgreift. Dazu die unerschütterliche Prahlerei der Queen Bee, Kim selbst. Sie stellt ihre Sammlung von Perücken und passenden Pelzen zur Schau.

44 Stereolab, „Cybele's Reverie" (1996)

Voulez vous coucher avec le revolution? Diese europäischen Vintage-Keyboard-Ästheten produzierten ein Album nach dem anderen mit üppigem Agitprop-Trance-Prog – dieser Song war ihr Höhepunkt.

43 Supergrass, „Alright" (1995)

Nur einen Song aus dem Soundtrack zu „Clueless“ auswählen? Das ist fast so schwierig wie die Suche nach einem Sinn in einem Pauly-Shore-Film.

42 Ace of Base, „The Sign" (1993)

Die weltweit größte schwedische Reggae-Band gibt sich mystisch mit einem Hit, an dem wohl kein englischer Muttersprachler beteiligt gewesen sein kann. („Life is demanding/Without understanding“ – wie wahr.) Es war ein sehr schwedisches Reggae-Jahrzehnt.

41 Sophie B. Hawkins, „Damn I Wish I Was Your Lover" (1992)

Eine Boho-Sexpriesterin jammert über eine unerwiderte Liebe. Das Wort „damn“ hat noch nie so wehgetan.

40 Big Pun Feat. Joe, „Still Not a Player" (1998)

Uptown, Baby. Der verstorbene großartige MC aus der Bronx und der R&B-Smoothie treffen sich zu Lovers-Rock-Piano, um „hochintelligente Junggesellinnen“ mit einem pan-kulturellen Party-Chant („boricua, morena“) und ein paar schmutzigen Sprüchen zu umwerben. Ruhe in Frieden, Pun. Du warst kein Player, du hast nur viele Herzen gebrochen.

39 Sebadoh, „Brand New Love" (1992)

Punk-Wolfsjungen machen einen mutigen Schritt in Richtung Menschlichkeit. Mit einer Folk-to-Feedback-Ballade darüber, seine kleine, bittere Welt für beängstigende neue Gefühle zu öffnen. Und: dem Mädchen auf der anderen Seite des Raumes zurückzulächeln.

38 Geto Boys, „Mind Playing Tricks on Me" (1991)

Die furchterregendste Gangsta-Geschichte aller Zeiten. Sie endet damit, dass Willie D seine blutigen Fäuste auf den Beton schlägt, untermalt von einem kühlen Jazz-Fusion-Loop.

37 New Radicals, „You Get What You Give" (1998)

Der reinste One-Hit-Wonder, den man sich vorstellen kann! Eine herrlich grandiose Prom-Hymne, komplett mit Bucket Hat, Mall-Riot-Video und Beleidigungen gegen Beck, Hanson, Courtney Love und Marilyn Manson. Und dann war es vorbei. Der Sänger der New Radicals wurde 2015 für „Begin Again“ für einen Oscar nominiert. Er trug aber tragischerweise keinen Bucket Hat auf dem roten Teppich.

36 Portishead, „Glory Box" (1994)

Elegante Trip-Hop-Melancholie, bei der Beth Gibbons ihre Sorgen zu diesem zeitlosen Sample aus den Siebzigern von Isaac Hayes ertränkt. Es ist ein Sample, das 2015 von der damals noch nicht geborenen Alessia Cara wieder ins Radio gebracht wurde. Daraus wurde einer der besten Songs der Neunziger.

35 Sheryl Crow, „If It Makes You Happy" (1996)

Sheryl, Sie haben uns alle mit der Zeile über das Abkratzen des Schimmels vom Brot überzeugt – die ultimative Vision der 90er Jahre von rockiger Stoner-Trägheit.

34 En Vogue, „Don't Let Go (Love)" (1996)

Der heißeste Slow Jam der funky Divas zum Thema Liebe, Herzschmerz und Seelenverwirrung. Bester Moment: „Wenn ich deine Kleidung tragen könnte … würde ich so tun, als wäre ich du … und die Kontrolle verlieren!“

33 Helium, „XXX" (1994)

Die Gitarrenheldin Mary Timony (später bei Wild Flag und Ex Hex) singt eine süße kleine Ballade. Darüber, dass man mit seinem Leben bezahlen muss, wenn man sie auf der Straße belästigt. Warum? Weil ihre Gitarre einen umbringen wird. Dann tut ihre Gitarre genau das, während Timony ihre urkomischen, trockenen Abschiedszeilen singt: „Mein Herz ist ein Taxi … deine Liebe ist eine Modeerscheinung … und du bist ein Draaag!“

32 Foxy Brown mit Jay Z, „I'll Be" (1996)

Foxy: „Ich lebe, so schlimm ich will.“ Jay: „Wackel nicht mit deinem frechen Hintern vor mir.“ Jigga war gerade mit „Reasonable Doubt“ auf der Bildfläche erschienen. Dieser Hit mit seiner jugendlichen Protegé war nur einer von vielen Beweisen für sein Können. Wer hätte gedacht, dass er noch Jahrzehnte später an der Spitze stehen würde?

31 Underworld, „Born Slippy .Nuxx" (1996)

Ein technoider Sinnesrausch, der nach seinem Auftritt in „Trainspotting“ mit dem „Lager Lager Lager Lager“-Refrain zur Massenpopularität explodierte. Obwohl man es sich beim Hören denken kann, ist Lager wohl eine der wenigen Substanzen, die bei der Produktion dieses Albums keine Rolle gespielt haben.

30 Sir Mix-A-Lot, „Baby Got Back" (1992)

Natürlich der Hintern. Jeder im englischsprachigen Raum kann ein paar Zeilen aus diesem Pro-Hintern-Manifest zitieren.

29 Fiona Apple, „Paper Bag" (1999)

Sie dachte, er sei ein Mann, aber er war nur ein kleiner Junge.

28 Weezer, „Pink Triangle" (1996)

Jahre bevor das Wort „overshare“ erfunden wurde. Die meisten von uns hörten es zum ersten Mal in dem Kirsten-Dunst-Film „Bring It On“). Rivers Cuomo brachte dieses Konzept mit diesem Liebeslied, der Definition von heterosexueller Dummheit, auf eine neue Ebene. In seiner Vorstellung war er so gut wie Nirvana, aber Nirvana in seiner Vorstellung ist nicht gut.

27 Daft Punk, „Around the World" (1997)

Zwei französische Techno-Roboter nehmen die Basslinie von Chic „Good Times“ mit auf eine Monorail-Reise in die Sphären, begleitet von einem Filter-House-Sound, der unzählige Nachahmer hervorbrachte.

26 Natalie Imbruglia, „Torn" (1998)

Es gibt Karaoke und dann gibt es „Torn“-Karaoke. (Was Karaoke angeht, bleibt 1998 der beste Sommer aller Zeiten.) „Torn“ ist immer noch ein epischer Tearjerker. Obwohl man angesichts der prominenten Liebhaber der australischen Sängerin Natalie Imbruglia zu dem Schluss kommt, dass diese Dame definitiv keine Schulter zum Ausweinen braucht. Definitiv einer der besten Songs der Neunziger.

25 Harvey Danger, „Flagpole Sitta" (1998)

Es gibt Karaoke und dann gibt es „Flagpole Sitta“-Karaoke. „I wanna publish zines and rage against machines“ fasst eine ganze Ära zusammen; „I don’t even own a TV“ ist etwas, was Hipster seit dem Ende der Neunziger nicht mehr sagen.

24 Aaliyah, „Are You That Somebody" (1998)

Eines der extremsten avantgardistischen Statements von Timbaland, doch Aaliyah verwandelt es mit ihrer eiskalten Stimme in echten Pop.

23 Oasis, „Wonderwall" (1995)

Noel Gallagher gab später zu, dass er keine Ahnung hatte, was eine Wonderwall ist. Das wusste damals niemand. Das war damals egal und ist es heute auch noch. Dieser Song verwandelt jeden Raum in eine verstimmte Kneipen-Singalong-Session.

22 Mobb Deep, „Shook Ones Pt. II" (1995)

Ein Hip-Hop-„Gimme Shelter“! Hier berichten das Queensbridge-Duo Prodigy und Havoc aus der urbanen Kampfzone. Dort, wo ein Moment der Angst – oder jedes andere Gefühl – tödlich sein kann, weil es keine halbherzigen Gangster gibt. Mobb Deep waren die härtesten aller East-Coast-Crews der Mitte der Neunziger, und ihr definitiver Hit hat mit den Jahren nichts von seiner Gänsehautwirkung verloren.

21 Smashing Pumpkins, „1979" (1995)

Billy Corgans Ode an die Qualen eines typischen Sommers im Vorort des Mittleren Westens, mit einem Refrain, der sich um James Ihas schimmernde Gitarre dreht. Ein Song, den selbst Corgan-Gegner nicht leugnen können. Auch bekannt als „der Song, der so gut ist, dass Pavement ihn gecovert hat“. Schneller als die Schallgeschwindigkeit, schneller als wir dachten, dass wir jemals sein könnten.

20 Beck, „Loser" (1993)

Der Poet seiner Generation. Davon gab es in den Neunzigern jede Menge. (Die Dichte an Poeten pro Generation hat noch nie ein so gefährliches Niveau erreicht.) Beck präsentiert sich mit einem Blues-Lick, einer Beatbox, einem Laubbläser und einem Video, in dem er die Urheberrechte von George Lucas verletzt. Lobt die Götter und reicht den Cheez Whiz.

19 Whitney Houston feat. Faith Evans und Kelly Price, „Heartbreak Hotel" (1998)

Whitney verabschiedet sich von einem unbedeutenden Mann, wobei sich ihre Stimme von unbekümmerten Flüstertönen zu glühenden hohen Tönen steigert. Süße Rache bis zum Schluss. Damals klang es wie der Beginn eines ganz neuen Kapitels für eine ganz neue Whitney. Leider war dies jedoch das Ende der Geschichte.

18 Garbage, „Queer" (1995)

Shirley Mansons unheimlicher Gesang trifft auf die luxuriösen Studioeffekte des Alternative-Rock-Superproduzenten Butch Vig und flüstert: „Du kannst mich berühren, wenn du willst, aber du kannst mich nicht aufhalten.“ Ihre Stimme geht unter die Haut und bleibt dort. Beängstigend.

17 Beastie Boys, „Sure Shot" (1994)

Die Beasties zeigen ihre karierten Köpfe, während Adam Yauch „allen Müttern und Schwestern und Ehefrauen und Freundinnen“ zujubelt. Denn man kann nicht aufhören, man will nicht aufhören und man hört nicht auf.

16 Sleater-Kinney, „Get Up" (1999)

Die Punkgöttinnen aus Portland treffen genau den Moment, in dem man sich verloren und isoliert fühlt, sich aber weigert, still zu gehen, mit Gitarren, die klingen, als würde ein Eimer voller Sterne ins Universum gekippt.

15 Outkast, „Rosa Parks" (1998)

Dieser Dirty-South-Booty-Chant war der funky Bus-Jam des Jahrzehnts, dazu kam das Harmonika-Solo des Jahrzehnts. (Sorry, Blues Traveler!) Hier bekam der Rest des Landes zum ersten Mal einen Vorgeschmack darauf, was Big Boi und André in der schmutzigen ATLien-Nation zusammenbrauten. Hier lernten wir auch das Wort „crunk“. Und es klingt immer noch verrückt.

14 R.E.M. „Nightswimming" (1992)

Eine Vorhersage, die niemand an Silvester 1989 gemacht hätte: Das beste Album von R.E.M. liegt noch vor ihnen. Tatsächlich werden sie gleich vier absolute Klassiker in Folge veröffentlichen. Eine bittersüße Klavierträumerei über Nacktbaden in den Pinien von Georgia, in der Stipe versucht, diese Erinnerungen festzuhalten, bevor sie verblassen und vom Alltag verdrängt werden.

13 Ol' Dirty Bastard, „Brooklyn Zoo" (1995)

Das Wu-Universum war für albumlange mathematische Präzision konzipiert, aber dies war ihr wahrhaftigster und witzigster Versuch im Radio, mit ODB, alias Big Baby Jesus, der über die kaputten Klaviertasten von RZA tanzt. Der Beweis, dass Wu-Tang wirklich für die Kinder ist.

12 The Breeders, „Cannonball" (1993)

Kim Deal taucht aus den Trümmern der Alternative-Rock-Helden Pixies auf, zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Kelley an der Gitarre, und präsentiert einen freizügigen, zerzausten, großherzigen Song. „Cannonball“ war einer der ungewöhnlichsten Songs der Neunziger. Oder sogar aller Jahrzehnte davor.

11 Hole, „Doll Parts" (1994)

Courtney Loves größter Moment. Sie wissen doch, wie Ihre Mutter manchmal abends dieses Lied auflegt und dann in die Einfahrt fährt, um allein im Auto zu weinen? Eines Tages werden Sie genauso leiden wie sie.

10 TLC, „No Scrubs" (1999)

Oh ja, mein Sohn, sie spricht zu Ihnen. Das verrückte, sexy-coole Trio aus Atlanta beendet das Jahrzehnt, das ihnen gehörte, mit einer urkomischen Tirade über Belästigungen auf der Straße, die aber noch lange nicht alles ist. Weiter so, Left Eye.

9 Liz Phair, „Fuck and Run" (1993)

Ob Sie es glauben oder nicht, wir dachten, wir hätten 1993 Probleme gehabt. Phair berichtet mit einer klaren Stimme, die direkt ins Herz geht, von Männern, die sie nicht ernst nehmen, und erzählt eine Geschichte, die leider nie an Aktualität verliert. Es ist immer dieselbe Geschichte: Jungs wollen nur Liebe, wenn sie sie quält.

8 Pulp, „Common People" (1995)

Jarvis Cocker hat mehr Soul und Selbstbewusstsein, wenn er eine Rauchwolke ausatmet, als die meisten Sänger in ihrem gesamten Repertoire. Ein Britpop-Meisterwerk voller Sex, Sarkasmus und Verzweiflung. Aber vor allem Sex.

7 Missy „Misdemeanor" Elliott, „The Rain" (Supa Dupa Fly) (1997)

Wir präsentieren Missy und Timbaland, das Duo, das das Jahrzehnt geprägt hat. Gemeinsam verwandeln sie einen R&B-Sample aus den Siebzigern in eine lange, schweißtreibende Nacht im Süden, mit zirpenden Grillen und aufziehenden Gewitterwolken. Oh, Missy, versuche durchzuhalten.

6 Pavement, „Gold Soundz" (1994)

Die ganze jugendliche Herzenswärme von „Pet Sounds“ in drei Minuten zusammengefasst. Stephen Malkmus und seine lockere Crew verschwenden keine Sekunde dieses Songs – jeder Gitarrenklang, jedes gehauchte Murmeln passt perfekt in eine emotionale Welle. Fast so, als ob es ihnen etwas bedeutet.

5 Dr. Dre und Snoop Dogg, „Nuthin' but a ‚G' Thang" (1992)

Der N.W.A.-Produzent, der bereits eine ganze Karriere hinter sich hat, kehrt mit viel Unterstützung des Newcomers zurück und ist stärker denn je. Dieser Groove lässt jedes Auto auf und ab hüpfen, mit einer Basslinie, die realer ist als „Real Deal“ Holyfield.

4 Bikini Kill, „Rebel Girl" (1993)

Drei Riot Grrrls (angeführt von der wilden Sängerin Kathleen Hanna) und ihr symbolischer Gitarrist gehen mit Joan Jett ins Aufnahmestudio und bringen eine 7-Zoll-Single heraus, die jedes radikale Versprechen einhält, das Punkrock jemals gegeben hat. „Rebel Girl“ ist eine Hymne für das Mädchen aus der Nachbarschaft, das die Revolution in den Hüften hat. Rock ‚n‘ Roll mit politischer und emotionaler Kraft? Wie ungewöhnlich.

3 Notorious B.I.G. mit Mase und Puff Daddy, "Mo Money Mo Problems" (1997)

Der verstorbene, großartige Notorious B.I.G. hat mehr Soul und Selbstbewusstsein, wenn er sich vor seinem Vers nur räuspert, als die meisten Rapper in ihrem gesamten Repertoire. Dieser Klassiker wurde zu einem zufälligen Nachruf, der direkt nach seinem Tod auf Platz eins landete – und ihn dennoch unglaublich lebendig klingen lässt. Die brennende Frage: Hat Mase jemals seinen Namen auf einem Luftschiff gesehen?

2 Blackstreet, „No Diggity" (1996)

Eine utopische Hommage an alles, was die amerikanische Musik so mitreißend macht, mit dem aus Virginia stammenden Beatmaster Teddy Riley, der einen Groove aus Doo-Wop, Dr. Dre, Old-School-R&B-Harmonien, einem Piano-Rumble und einem Sample einer akustischen Bluesgitarre von Bill Withers mixt. Wir alle leben in der Zukunft, die dieser Song visioniert hat, und sind umso glücklicher dafür.

1 Nirvana, „Smells Like Teen Spirit" (1991)

Der Song, der die Welt erschütterte, alle Regeln darüber brach, wie Musik funktioniert und wie viel rohe Emotionen man in vier einfache Akkorde und ein schlichtes Gitarrensolo packen kann. Das Lied, das der Zukunft einen Schlag versetzte. Der Hit, der alle Selbstzufriedenheit darüber, sich mit dem Unvermeidlichen abzufinden, zerschmetterte. „Smells Like Teen Spirit“ war Kurt Cobains Herausforderung an das Publikum – und nach all den Jahren gilt diese Herausforderung immer noch.

