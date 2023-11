Placebo bringen ihr erstes großes Live-Boxset heraus

In 25 Jahren Karriere kündigen Placebo am Dienstag (21. November) zum ersten Mal ein Boxset mit Live-Aufnahmen an. Es ist auch das erste Mal, dass Live-Auftritte der Band auf Vinyl erhältlich sein werden. Die Compilation besteht aus Aufnahmen, die während ihrer Shows in Mexiko, Spanien und London aufgezeichnet wurden. Die Veröffentlichung ist für den 15. Dezember geplant. Man kann das Set bereits vorbestellen.

Diese Alben sind im Live-Boxset enthalten

Die Werke, die im Box-Set „Placebo Live“ enthalten sein werden, tragen die Titel „Collapse Into Never: Placebo Live In Eupope 2023, „This Is What You Wanted“ (Auftritte der Band in Mexiko-Stadt im Sommer) und „Live From The White Room“. Auf letzterem finden sich Stücke aus dem aktuellen Album „Never Let Go“, die sie 2022 in den Studio-One-Aufnahmeräumen in Twickenham festgehalten haben.

Aber auch Tracks der früheren Alben werden umfangreich vertreten sein.

Die Platten werden auch als Softpak-Gatefold-CD präsentiert, während die Aufnahmen in Mexiko als Blu-ray verfügbar sein werden.

Die Tracklist zur Live-Compilation

COLLAPSE INTO NEVER – LIVE IN EUROPA 2023

Klarsicht-Doppelvinyl-Gatefold-Album:

Seite 1

„Forever Chemicals“ „Beautiful James“ „Scene of the Crime“ „Hugz“ „Happy Birthday In The Sky“

Seite 2

„Bionic“ „Surrounded By Spies“ „Sad White Reggae“ „Try Better Next Time“ „Too Many Friends“

Seite 3

„Went Missing“ „For What It’s Worth“ „Slave To The Wage“ „Song To Say Goodbye“ „The Bitter End“ „Infra-Red“

Seite 4

„Shout“ „Fix Yourself“ „Running Up That Hill“

„THIS IS WHAT YOU WANTED – Live in Mexico City“

Tracklist des Blu-Ray-Konzertfilms in Spielfilmlänge:

„Opening Titles“ „Forever Chemicals“ „Beautiful James“ „Scene Of The Crime“ „Hugz“ „Happy Birthday In The Sky“ „Bionic“ „Twin Demons“ „Surrounded By Spies“ „Chemtrails“ „Sad White Reggae“ „Try Better Next Time“ „Too Many Friends“ „Went Missing“ „For What It’s Worth“ „Slave To The Wage“ „Song To Say Goodbye“ „Come Undone“ „The Bitter End“ „Infra-Red“ „Shout“ „Fix Yourself“ „Running Up That Hill“

LIVE FROM THE WHITE ROOM

Tracklist der Softpak-Gatefold-CD:

„Beautiful James“ „Fix Yourself“ „Happy Birthday In The Sky“ „Sad White Reggae“ „Surrounded By Spies“ „Try Better Next Time“ „Went Missing“

Im August wurde Placebos Brian Molko von der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni wegen Verleumdung verklagt, nachdem er sich bei einem Konzert in Turin kritisch äußerte. Videos vom Konzert zeigen, wie Molko Meloni auf Italienisch als „ein Stück Scheiße, faschistisch, rassistisch“ beschreibt und während des Auftritts der Band vor 10.000 Fans beim Sonic Park Festival „Fuck you“ sagt.

