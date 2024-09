Gewinnspiel: „Teaches of Peaches“ auf Blu-ray

Über zwei Jahrzehnte kämpfte sie gegen Genderstereotype, setzte sich für LGBTQIA+-Rechte ein und wurde so zu einer Größe in der Pop- und Musikindustrie.

Nun widmet sich die 102-minütige Dokumentation „Teaches for Peaches“ von den Regisseuren Philipp Fussenegger und Judy Landkammer der feministischen Musikerin Peaches aus allen Blickwinkeln.

Der Film beinhaltet exklusives Archivmaterial und Aufnahmen der aktuellen „The Teaches of Peaches Anniversary Tour“. Gezeigt werden unter anderem die Ideenfindung für die Bühnenshows, Proben und Live-Auftritte.

Am 19. September erschien „Teaches of Peaches“ bereits als VOD und ist ab dem 27. September auch als Blu-ray und DVD erhältlich. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Peaches’ Tournee werfen möchte, hat nun die Möglichkeit. Wir verlosen zwei Blu-rays des in Deutschland produzierten und bei den Internationalen Filmfestspiele Berlin ausgezeichneten Werks.

So kommt ihr an die Blu-ray

Einfach an gewinnen@rollingstone.de mailen und Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Stichwort: „Peaches“, Einsendeschluss: 15. Oktober 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!