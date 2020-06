Graphic Novel „Bowie“: Pop-Art-Abenteuerfahrt

Kathy Sledge befindet sich, wie viele Menschen in den USA, noch immer in Selbst-Isolation. In Los Angeles nahm sie für uns ihr #DaheimDabei-Konzert auf, das wir am Donnerstag zeigen. Im Interview spricht die Soulgröße über Quarantäne-Tipps und die Aufnahmen mit Nile Rodgers für Sister Sledge.

Gemeinsam mit ihren Schwestern Kim, Debbie, Joni († 2017) und Hits wie „We Are Family” erlangte Kathy Sledge Ende der Siebzigerjahre unter dem Namen Sister Sledge Weltruhm. Als Solokünstlerin setzte sie diese Karriere mit Erfolgen wie „Falling Deep In Love Again” fort. Nun spielt Kathy Sledge am Donnerstag (28. Mai) in Quarantäne für ROLLING STONE, Musikexpress und Metal Hammer ein Konzert zum Durchhalten. Wo verbringen Sie ihre Quarantäne? Uns geht es eigentlich ganz gut, die Situation fühlt sich aber an wie in einem Science-Fiction-Film. Eigentlich lebe ich zwischen New York und Philadelphia, bin jetzt aber in unserem Haus in Los…