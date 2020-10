Greta Van Fleet melden sich mit neuer Single „My Way, Soon“ zurück

Greta Van Fleet sind mit neuer Musik zurück. „My Way, Soon“ ist als eine Ode an das Tourleben der Band zu verstehen und wird von einem Video begleitet. Neben Aufnahmen aus dem Studio und von der Bühne gewähren Greta Van Fleet darin anscheinend auch einige sehr private Einblicke.

„My Way, Soon“ im Stream hören und sehen:

Greta Van Fleet – My Way, Soon (Official Video) auf YouTube ansehen

„Der Song wurde davon inspiriert, wie viel sich in den vergangenen drei Jahren durch das Touren bei uns verändert hat“, erklärt Sänger Josh Kiszka in einer offiziellen Pressemitteilung. „Obwohl ich darin meine eigene Wahrheit verarbeite, spiegelt der Song ebenso die Eindrücke und veränderten Wahrnehmungen von Jake, Sam und Danny wider.“

„My Way, Soon“-Artwork:

„My Way Soon“ markiert das erste Release der Blues-Rocker seit dem 2019 erschienenen „Always There“, den sie für Sam Taylor-Johnsons Drama „A Million Little Pieces“ schrieben. Die Veröffentlichung ihres Debütalbums „Anthem of the Peaceful Army“ liegt zwei Jahre zurück. Dieses erhielt in unserer Rezension dreieinhalb von fünf möglichen Sternen und das Fazit: „Greta tauchen mit großer Lust in den Blues-Rock ein und drehen dabei melodiöse Prog-Rock-Pirouetten, sie bewegen sich so selbstverständlich in den Codes der frühen Siebziger, als wären sie in einer Zeitkapsel aufgewachsen.“

Bevor die Welt von der anhaltenden Coronavirus-Pandemie überrollt wurde, hatten Greta Van Fleet verkündet, Anfang 2020 ein neues Album veröffentlichen zu wollen. Ob der neue Song als ein verspäteter Vorbote der angekündigten Platte zu verstehen ist, wurde bisher noch nicht bestätigt.

Auch ihre für April 2020 angekündigten Südamerika-Konzerte als Support von Metallica mussten wegen der grassierenden Pandemie leider vorläufig gestrichen werden. Die entsprechenden Dezember-Termine wurden bisher zwar nicht abgesagt, im Hinblick auf die aktuelle Lage lässt sich jedoch vermuten, dass auch diese Shows zwangsläufig verlegt werden müssen.