Guns N‘ Roses verkaufen eine Bong namens „Appetite For Destruction“

„Welcome To The Jungle“, nimm dir was zu rauchen, „It’s So Easy“. Reise mit „Mr. Brownstone“ und der „Rocket Queen“ in die „Paradise City“. Du weißt ja: „Anything Goes“. Alles was du brauchst? Passende Rauchwaren und die „Appetite For Destruction“-Bong.

So ungefähr stellen wir uns die Werbekampagne zur neuen Band-Bong von Guns N‘ Roses vor. Gemeinsam mit dem Anbieter Smoke Cartel haben Axl Rose, Slash und Co. eine ziemliche schicke Bong designt, die man hier bestellen kann.

Und so sieht das schicke Gerät aus, das ungefähr 30 cm groß ist: