Harry Styles live 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf

"Do You Know Who You Are?" Lautet so der Teaser zu Harry Styles neuem Album? Eine Plakataktion in Australien macht jetzt seine Fans verrückt.

Harry Styles scheint sein neues Album mit einer Reihe kryptischer Nachrichten anzukündigen: Nachdem seine Fans eine Reihe von Plakaten in Australien entdeckten, verbreiteten sich die Schilder mit den Worten „Weißt Du, wer Du bist?“ in den sozialen Netzwerken: https://twitter.com/hsdaily/status/1181816857214377984 "Do You Know Who You Are?" Die Poster tragen das Columbia-Records-Logo (Harrys Plattenlabel) und „TPWK“, die Abkürzung für „Treat People With Kindness“, ein Mantra des 25-jährigen Sängers und ein Satz, der oft in seiner Merchandise-Kollektion vorkommt. Die Poster kommen, nachdem Harry das Wort „Do“ twitterte und offenbart, dass das Wort offenbar nur ein Vorgeschmack auf den weiteren Titel ist. https://twitter.com/Harry_Styles/status/1180471476849401856?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1180471476849401856&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FHarry_Styles%252Fstatus%252F1180471476849401856%26widget%3DTweet Dadurch,…