Hier gibt es 2019 die Oscars im TV und Stream zu sehen

Queen sollen das Angebot, die 91. Academy Awards zu eröffnen, abgelehnt haben.

Update: Brian May stellte am Samstagabend klar: Queen haben einem Oscar-Auftritt keine „Absage erteilt“. Was jedoch nicht die Frage klärt, ob sie überhaupt gefragt wurden – und wie sie reagiert hätten, gebe es die Anfrage. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an NOPE ! We never turned down playing at the Oscars. We're just happy and proud that Bohemian Rhapsody has received 5 nominations, and we will be there in support !!! Bri Ein Beitrag geteilt von Brian Harold May (@brianmayforreal) am Feb 2, 2019 um 10:18 PST Wir berichteten zuvor: Für fünf Oscars ist das Freddie-Mercury-Biopic „Bohemian…