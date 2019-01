„Bohemian Rhapsody“-Analyse: So gut sind die Oscar-Chancen wirklich

Foto: 20th Century Fox. All rights reserved.

Das Queen-Camp und die Fans freuen sich über fünf Oscar-Nominierungen für „Bohemian Rhapsody“, darunter in den zwei wichtigen Kategorien „Bester Film“ und „Bester Hauptdarsteller“ (Rami Malek).

Aber wie gut stehen die Chancen, dass der Film über das Leben Freddie Mercurys tatsächlich einen oder mehrere Academy Awards gewinnt?

Bester Film

„BoRhap“ gewann bereits einen „Golden Globe“ in der Kategorie „Bester Film (Drama)“. Acht Werke sind 2019 für die Oscars nominiert, und das Favoritenfeld ist gut bestückt: „Roma“, „A Star Is Born“, sogar „Black Panther“ werden Chancen eingeräumt.

Kooperation

Hier die „Bohemian Rhapsody“-Blu-ray bestellen

Dazu kommt das aktuell-politische „BlacKkKlansman“, „The Favourite“ mit gleich zehn Nominierungen – sowie „Green Book“, das bei den Globes als „Beste Comedy“ ausgezeichnet wurde. Mindestens sechs Filme haben bessere Chancen.

Oscar-Erfolgsquote: 15 Prozent

Bester Hauptdarsteller

Auch hier ein Golden Globe, für Malek als „Bester Hauptdarsteller (Drama)“. Favorisiert ist Bradley Cooper („A Star is Born“), der als Regisseur nicht mit einer Nominierung bedacht wurde. Christian Bales ewige Gewichtsveränderungen dürften ihm selbst nicht mehr helfen („Vice“), möglich wäre aber auch ein Oscar für Viggo Mortensen („Green Book“), falls der Film insgesamt einen Durchmarsch machen sollte. Dennoch bleibt Malek im Kurs.

Oscar-Erfolgsquote: 40 Prozent

Bester Schnitt

In nahezu allen Fällen bekommt die „Beste Regie“ auch den „Besten Schnitt“. In dieser Kategorie ist „Bohemian Rhapsody“ nicht nominiert. Das schmälert die Chancen auf einen Preis, dabei sind vor allem die Live-Montagen, wie in „Live Aid“, womöglich preiswürdig.

Oscar-Erfolgsquote: 50 Prozent

Bester Ton

Größter Konkurrent ist „A Star Is Born“ ebenfalls ein Musikfilm. Musik und Ton gehört zusammen. „Roma“ hat geringere Chancen.

Oscar-Erfolgsquote: 50 Prozent

Bester Tonschnitt

Klarer Favorit vor „Aufbruch zum Mond“, interessant wäre eine Niederlage gegen „A Quiet Place“, der mit den Wechsel von totaler Stille und Geräuschen spielt.

Oscar-Erfolgsquote: 80 Prozent

Denkbar, aber unwahrscheinlich. Singer wurde mitten in den Dreharbeiten entlassen, sein Name tauchte bei Dankesreden nicht mehr auf, Rami Malek distanzierte sich vom Regisseur, ebenso Queen-Gitarrist Brian May. Unabhängig davon ist die Schuldfrage, ob Singer Minderjährige missbraucht hat, nicht geklärt.