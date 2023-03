Hier sehen: Billy Joel spielt ZZ-Top-Songs mit Billy Gibbons

Foto: Getty Images, Kevin Mazur, Per Ole Hagen. All rights reserved.

Billy Joel trat am Sonntagabend (26. März) bei einem seiner regelmäßigen Gigs im Madison Square Garden (kurz „MSG“) in New York auf. Diesmal begrüßte der 73-Jährige als Überraschungsgast Billy Gibbons von ZZ Top auf der Bühne, um mit ihm und dessen Band „La Grange“ und „Tush“ zu spielen.

Das Stück wurde von Joel-Bandmitglied Mike Delguidice gesungen. Bei ZZ Top intonierte es traditionell immer Bassist Dusty Hill. Hill starb allerdings im Juli 2021 und wurde durch Elwood Francis ersetzt. Gibbons und ZZ Top werden übrigens das ganze Jahr über auf Tournee sein. Unter anderem begleitet sie Lynyrd Skynyrd im Sommer 2023.

Billy Joel im MSG: Special Guests und Tributes

Seit dem Jahr 2014 hat Billy Joel mehr als 1,5 Millionen Tickets für seine Auftritte im Madison Square Garden verkauft. Das berichtete das Magazin „Spin“. Auch hieß er dort bereits Special Guests wie Olivia Rodrigo, Bruce Springsteen und Miley Cyrus willkommen. Joel nutzt seine Bühne zudem gerne, um verstorbenen Kolleg:innen zu ehren – zuletzt etwa, als Jeff Beck im Januar an einer bakteriellen Meningitis starb.

Billy Joels aktuelles Album heißt „Live at Yankee Stadium“.