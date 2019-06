Hurricane 2019: So wird das Wetter auf dem Festival

Bei Rock im Park in Nürnberg können sich Festivalgänger auf entspannte, hochsommerliche Temperaturen gefasst machen.

Dieses Wochenende (07. Juni - 09. Juni) schaltet die Festivalsaison mit Rock im Park und Rock am Ring nochmal einen Gang hoch. Während es bei Rock am Ring auch nach Regen aussieht, bleibt Rock im Park laut Wetterprognosen weitgehend von Schauern verschont. Die Sonne hat es in Nürnberg aber so richtig in sich: besonders am Freitag und am Sonntag kommt es zu Temperaturen um 28 Grad. Rock im Park 2019: Wie wird das Wetter am Freitag? Am Freitagmorgen geht es gleich mit sonnigen 20 Grad los. Dabei bleibt es aber nicht, schon um die Mittagszeit sollen hochsommerliche 27 Grad erreicht…