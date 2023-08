James Blunt live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Sein neues Studioalbum, „Who We Used To Be“, kündigte James Blunt für den 27. Oktober an. Zuvor hat der Singer-Songwriter bereits „Beside You“ veröffentlicht, die erste Single der LP. Mit seinem neuen Album wird Blunt 2024 dann auch auf Tour gehen. 13 Auftritte im März 2024.

Alle deutschen Live-Termine der 2024-Tour im Überblick:

08.03.2024 AT-Innsbruck – Olympiahalle

09.03.2024 München – Olympiahalle

10.03.2024 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.03.2024 Kempten – bigBOX Allgäu

13.03.2024 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

14.03.2024 Frankfurt am Main – Festhalle Frankfurt

15.03.2024 Köln – Lanxess Arena

16.03.2024 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA

18.03.2024 Mannheim – SAP Arena

20.03.2024 Berlin – Mercedes-Benz Arena

21.03.2024 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

22.03.2024 Hamburg – Barclays Arena

23.03.2024 Hannover – ZAG Arena

Tickets werden ab dem 1. September über Eventim erhältlich sein. Diejenigen, die das Album vorbestellen, bekommen über James Blunts offizielle Website Zugang zum Pre-Sale.