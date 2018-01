Jazzpionier: Hugh Masekela ist tot

Die südafrikanische Jazzlegende Hugh Masekela ist tot. Der Trompeter und Sänger starb am heutigen Dienstag (23. Januar) im Alter von 78 Jahren in Johannesburg an den Folgen von Prostatakrebs, wie seine Familie am Dienstag mitteilte. Masekela war einer der bekanntesten Jazzmusiker Afrikas.

Hugh Ramopolo Masekela vereinte Jazz, Funk, R&B und World Music – lange bevor das Wort erfunden war. Noch im vergangenen Jahr erhielt er die Ehrendoktorwürde der University of the Witwatersrand. Sein letztes Album, „No Borders“, erschien 2016.

Auf Facebook teilten die Angehörigen ein Statement. Nach einem „tapferen Kampf“ sei Masekela dem Krebs erlegen und „friedlich“ eingeschlafen. Einzelheiten zur Trauerfeier würden noch bekannt gegeben werden.

Hugh Masekela auf Facebook: