Joni Mitchell: Erstes Headline-Konzert seit über 20 Jahren mit großem Line-Up

Am Samstag (10. Juni) spielte Joni Mitchell ihr erstes offizielles Headline-Konzert seit über zwei Jahrzehnten. Der fast dreistündige „Joni Jam“ fand abends im Gorge Amphitheatre in Washington, USA, statt.

Neben Mitchell traten zahlreiche Gastmusiker wie Annie Lennox, Blake Mills, Lucius, Sarah McLachlan, Marcus Mumford, Celisse, Taylor Goldsmith von Dawes und andere auf der Bühne auf.

Brandi Carlile bei Joni Mitchells Headline-Show

Brandi Carlile eröffnete die Show. Sie trat zusammen mit Mitchell auf und fungierte als Gastgeberin und Moderatorin des Abends. Mitchell und die „Joni Jammers“, wie Carlile sie nannte, spielten Lieder aus dem gesamten Katalog der Songwriterin, darunter „Big Yellow Taxi“, „Night Ride Home“, „Raised on Robbery“, „Sex Kills“, „A Case of You“, „Both Sides Now“ und andere.

Fans haben zahlreiche Videos vom Konzert in den sozialen Medien gepostet.

Videos hier ansehen:

All-Stars-Show: Große Standards live gecovert

Den Konzertberichten der „LA Times“ zufolge, coverte Mitchell auch Standards wie „Summertime“ aus Porgy and Bess, „Love Potion No. 9“, Frankie Lymon & the Teenagers mit „Why Do Fools Fall in Love?“ und „Young at Heart“, berühmt geworden durch Frank Sinatra.

All Stars singen Mitchell-Songs

Im Gegenzug übernahmen einige „Joni Jammers“ den Leadgesang bei einigen von Mitchells beliebtesten Songs. Lennox sang „Ladies of the Canyon“ von 1970, McLachlan sang „Blue“ und Mumford übernahm „California“ mit Unterstützung von Blake Mills und Backgroundgesang von Lucius.

Aktuelles über Joni Mitchell

Zuletzt trat Mitchell beim Newport Folk Festival 2022 auf. Nach diesem Auftritt beim Festival gab Mitchell ein Interview für „CBS Mornings“.

Im darauf folgenden Monat wurde ihr die Ehrendoktorwürde des Berklee College of Music verliehen. Die Präsidentin des Berklee College, Erica Muhl, bezeichnete sie, „Pitchfork“ zufolge, als „eine treibende Kraft für den Wandel in der Branche, die den Weg für Frauen in der Musik mit einem unerschütterlichen Engagement für die Erlangung des Status, der ihr als einer der größten Musikkünstlerinnen der Welt zusteht.“

Ihr neues Live-Album „At Newport“ dokumentiert die überraschende Rückkehr auf die Bühne. Das Album wurde von Brandi Carlile und Mitchell produziert und erscheint am 28. Juli.