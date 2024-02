Jubiläums-Voting 1997: Welches ist das beste ROLLING-STONE-Cover?

ROLLING STONE wird 30, und klar, dass wir das feiern. Mit den besten Storys und Interviews aus 30 Jahren, mit Rankings, Lieblingsalben, einigen Überraschungen – und mit einem großen Voting für alle Leserinnen und Leser.

30 Jahre ROLLING STONE in Deutschland – das sind auch 360 Cover. Aus diesen 360 Titelbildern dürft ihr die besten wählen. Jede Woche wird ein Cover-Jahrgang hier online präsentiert, aus dem ihr euren Lieblingstitel wählen könnt. Am Ende bleiben 30 Cover übrig – und kommen in die große Finalrunde, in der ihr dann das allerbeste bestimmt.

Natürlich gibt es dabei auch tolle Preise zu gewinnen – und zwar die besten Lautsprecher, denn wir feiern nicht leise! Kopfhörer gibt es allerdings auch und Beatles-Lithographien, außerdem 1×2 Tickets für die Jubiläumsausgabe unseres Festivals ROLLING STONE Beach.

Alle Gewinne könnt ihr euch hier anschauen.

TEUFEL STEREO M 2

Moderne Streaming-Technologie trifft beim Teufel STEREO M 2 auf klassische Hi-Fi-Tugenden. Die beiden 3-Wege-Lautsprecher verbinden sich untereinander kabellos und empfangen Musik-Streams via Airplay 2, Chromecast oder direkt aus den Streaming-Apps von Spotify und Tidal. Radiofans wählen in der kostenlosen Teufel-Home-App ihre Favoriten aus Tausenden von Sendern des Dienstes TuneIn. Obendrein verleihen die STEREO M 2 auch externen Zuspielern Gehör und lassen sich optisch digital mit dem Fernseher verbinden.

(Wert: ca. 1000 Euro)

SONOS ERA 300

Der Era 300 bietet dank Dolby Atmos Unterstützung eine unvergleichbare Sounderfahrung – raumfüllend und aus jeder Richtung spürbar. Die spektakuläre Form macht ihn zum Hingucker in jeden Raum. Durch die nachhaltige Bauweise und eine Verpackung, die fast ausschließlich aus recycelter Pappe besteht, ist Era 300 auch perfekt für Umweltbewusste. Die beiden Sprachassistenten Sonos Voice Control und Amazon Alexa sind integriert und durch einen extra Knopf komplett abschaltbar. Mit über 100 verschiedenen Streamingdiensten.

(Wert: ca. 500 Euro)

MARSHALL MONITOR II A.N.C.

Dieser Kopfhörer wurde entwickelt, um ein ungetrübtes Hörvergnügen den ganzen Tag lang zu ermöglichen und bietet bis zu 30 Stunden kabellose Spieldauer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 45 Stunden ohne, damit keine Note verpasst wird. Die Monitor II A.N.C. Kopfhörer erfassen und orten kontinuierlich Umgebungsgeräusche, um diejenigen zu blockieren, die nicht gehört werden sollen. Damit wird der Fokus auf das Wichtigste gelegt: die Musik.

(Wert: ca 300 Euro)

1 x 2 Tickets für den ROLLING STONE Beach

Am 15. & 16. November 2024 ist es wieder so weit: Im Ferienpark Weissenhäuser Strand geht unser Festival ROLLING STONE Beach in die nächste Runde. Unter allen Teilnehmern am Voting verlosen wir 1 x 2 Tickets für das beste Indoor-Festival des Herbstes. Die Tickets umfassen den Eintritt zu allen Bühnen sowie die Übernachtung im Apartmentkomplex (Anreisekosten werden nicht übernommen). Alle Infos zum ROLLING STONE Beach hier.

LITHOGRAPHIEN: „John Lennon“ oder „Paul McCartney“ von Christoph Bouet

Exklusiv beim ROLLING STONE und nirgends sonst erhältlich: Beide Lithographien sind Grafiken im Format 30×30 cm. Sie sind nummeriert, signiert und auf 60 Stück limitiert. (Falls Sie bei der Verlosung kein Glück haben oder nicht warten wollen: Die Lithographien gibt es auch als Prämie für ein Zwei-Jahres-Abonnement des ROLLING STONE: ttps://www.musik-magazine.de/2-jahresabo-vz-webshop-1763-as-mex/)

Jetzt teilnehmen – Welches ist das beste ROLLING-STONE-Cover? Teil drei – 1997:

Hier sind die Cover des Jahrgangs 1997 abgebildet. Einfach das Cover anklicken, das ihr am besten findet, und fertig. In der kommenden Woche geht es weiter mit dem Jahrgang 1998. WICHTIG: die Anmelde- bzw. Gewinnerdaten werden erst beim finalen Voting abgefragt. Vielen Dank für eure Teilnahme – und viel Erfolg!



