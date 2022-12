Kein Lebenszeichen mehr: Rapper Theophilus London wird vermisst

Foto: Getty Images for Bombay Sapphire, Timothy Norris. All rights reserved.

Theophilus London bei einem Auftritt in Los Angeles 2019

Der Rapper Theophilus London ist verschwunden. Seine Angehörigen haben den 35-Jährigen diese Woche bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Musiker sei seit Monaten nicht gesehen worden. Versuche, ihn ausfindig zu machen, seien gescheitert, ging aus einer Mitteilung des Musiklabel Secretly hervor. Seine Familie bittet darin um die Mithilfe der Öffentlichkeit.

Londons Vater hofft auf ein Signal seines Sohnes. „Theo, dein Vater liebt dich, Sohn“, sagte er. „Wir vermissen dich. Und alle deine Freunde und Verwandten suchen nach dir.“

Der Rapper wurde 1987 auf Trinidad geboren. Ein Jahr später wanderte er mit seiner Familie nach New York aus und wuchs im Stadtteil Brooklyn auf. Im Alter von 20 Jahren startete er seine Musikkarriere. Der Remix seines Songs „Wine and Chocolates“ schaffte es 2013 in die deutschen Charts.