Kettcar erstmals auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts

Die gute Laune dürfte Kettcar sichergestellt sein. Mit ihrem neuen Album schaffen sie es auf Platz eins der Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment. „Gute Laune ungerecht verteilt“ steigt direkt auf Platz 1 ein. Während Khruangbin und The Black Keys mit ihren neuen Alben auf den Plätzen zwei und drei landen, wird Beyoncé mit ihrem Werk „Cowboy Carter“ auf Platz vier heruntergestuft. Lesen Sie hier unser XXL-Interview mit der Band.

„Sekt steht im Kühlschrank, lasst es krachen!“

Nachdem die Indie-Rockband bereits vier Alben erfolgreich in den Top 10 platziert hatte, gelang es ihnen nun, die Spitze zu erklimmen. Noch bemerkenswerter ist, dass die sechs Hamburger diesen Erfolg erreichten, indem sie das Album über ihr eigenes Plattenlabel „Grand Hotel van Cleef“ herausbrachten. Bassist Reimer Bustorff sagt: „Dass wir mit Kettcar und unserer kleinen eigenen Plattenfirma Grand Hotel van Cleef auf die 1 der Album-Charts gehen, freut uns sehr und macht uns auch etwas stolz. (…) Sekt steht im Kühlschrank, lasst es krachen!“

Mega-Erfolg nach Corona und privaten Problemen

Ihr letztes Album veröffentlichten Kettcar 2017 mit „Ich vs. Wir“. Nachdem 2019 noch eine 5-Song-EP namens „Der süße Duft der Widersprüchlichkeit“ kam, wurde es unter anderem wegen Corona still um die Hamburger. Doch auch eine private Krise von Sänger und Gitarrist Marcus Wiebusch hat für eine verlängerte Pause gesorgt. Im Interview gegenüber ROLLING STONE sagt er: „Das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich nichts mehr schreiben konnte. Manche Künstler können so was kanalisieren, aber ich war jahrelang lost. In der Band war eigentlich immer ein relativ guter Vibe, aber für mich persönlich war eine Zeitlang der Wurm drin.“ Bandmitglied Reimer Bustorff habe ihm geholfen, aus seiner Krise zu kommen. „Wenigstens haben wir es geschafft und uns nicht entnervt aufgelöst oder so.“ Zum Glück, denn sonst gäbe es heute keinen Anlass für Kettcar, die Sektkorken fliegen zu lassen.

Tour 2024

ROLLING STONE präsentiert die Tour der Band, die am Donnerstag (11. April) in Saarbrücken startete. Insgesamt 14 Konzerte in Deutschland und eins in Österreich werden Kettcar im Frühling 2024 spielen. HIER gibt es Tickets.

11.04.2024 Saarbrücken, Garage

12.04.2024 Wiesbaden, Schlachthof

13.04.2024 Oberhausen, Turbinenhalle

14.04.2024 Bremen, Pier 2

16.04.2024 Hannover, Capitol

17.04.2024Leipzig, Haus Auensee

18.04.2024 München, Tonhalle

19.04.2024 Köln, Palladium

20.04.2024 Berlin, Columbiahalle

21.04.2024 A-Wien, Arena

23.04.2024 Erlangen, E-Werk

24.04.2024 Stuttgart, Im Wizemann

25.04.2024 Bielefeld, Lokschuppen

26.04.2024 Dresden, Schlachthof

27.04.2024 Hamburg, Sporthalle