„Kirschblüten – Hanami“-Star Elmar Wepper ist tot

Elmar Wepper ist verstorben. Wie aus seinem engsten Familienkreis bekannt wurde, erlitt der Schauspieler und Bruder von Fritz Wepper am Dienstagmorgen einen augenblicklich tödlichen Herzanfall. Die BILD-Zeitung berichtete als erste. Wepper wurde 79 Jahre alt.

Der Charakterdarsteller, der zuletzt noch im Sommer einen Film drehte (Remake von „Gefundenes Fressen“), wurde einem großen Fernsehpublikum als Kriminalhauptmeister in der Krimireihe „Der Kommissar“ bekannt. Hier hatte er 1974 seinen Bruder in der Hauptrolle abgelöst.

Elmar Wepper wurde am 16. April 1944 in Augsburg geboren. Seine Schauspielkarriere fürs Kino begann er bereits in den 1950er Jahren. Zuvor hatte er schon mit 14 Jahren auf einer Theaterbühne gestanden und an Hörfunkproduktionen mitgearbeitet. Ursprünglich war diese aber alles nur ein Hobby, Wepper plante eine Karriere in der Medizin. Doch Kino und TV boten ihm zahlreiche Möglichkeiten, seine Talente auszuspielen.

Elmar Wepper synchronisierte viele US-Schauspieler

Neben weiteren Krimi-Rollen nach dem „Kommissar“ (von 1974-1976), vor allem in „Polizeiinspektion 1“, arbeitete Wepper erfolgreich als Synchronsprecher, sprach etwa Mel Gibson, John Heard, Dudley Moore, Gene Wilder und Ryan O’Neal für die deutschen Filmfassungen.

Sein introvertiertes Spiel ermöglichten dem Schauspieler viele unterschiedliche Rollen. Dem TV-Publikum blieb er ab 1997 vor allem auch als charismatischer Co-Gastgeber von „Schubecks“, einer Kochshow von Alfons Schubeck, in Erinnerung.

Zahlreiche Preise, darunter viele aus seiner Heimat Bayern, waren der Verdienst für eine Karriere in Film und Fernsehen, die ihren Höhepunkt 2008 mit seiner ergreifenden Darstellung eines trauernden Witwers in „Kirschblüten – Hanami“ von Regisseurin Dorris Dörrie fand. Dafür erhielt Wepper den Deutschen Filmpreis und wurde auch für den Europäischen Filmpreis nominiert. 2019 schloss er sein Schaffen für die große Leinwand mit der Fortsetzung des Films, „Kirschblüten & Dämonen“, ab.

Mit seinem Bruder Fritz verband Elmar Wepper eine tiefe und innige Beziehung, wie er in zahlreichen Interviews bestätigte. Seine intensive Sorge um ihn nach einer schweren Krebsoperation wurde ausführlich in den Boulevardmedien gewürdigt. Mit karitativen Projekten machte sich der Schauspieler ebenfalls einen Namen als stiller Held des Alltags.

Nach mehr als sechs Jahrzehnten vor der Kamera hinterlässt Elmar Wepper nun eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.