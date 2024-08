Kiss: Gene Simmons gleich von zwei Städten geehrt

Gene Simmons sammelt auch nach dem Ende von Kiss weiter Auszeichnungen. So ehrten nun zwei US-amerikanische Städte den Bassisten.

Niagara Falls und North Tonawanda, beide im Bundesstaat New York gelegen, vermachten Gene Simmons ihre Schlüssel. Dabei handelt es sich um ein historisches Ehrenzeichen, das heute nur noch symbolische Bedeutung trägt. Der verzierte Schlüssel („Key To The City“) steht für die Freiheit eines sich verdient gemachten Bürgers, die Stadt als deren Freund nach eigenem Willen stets frei betreten und wieder verlassen zu können. Als Städte noch ummauert und bewacht waren, galt das als großes Privileg.

Gene Simmons Boulevard

Der Musiker nahm die Ehrung persönlich entgegen. Die Zeremonie fand am Wochenende vor dem Rathaus in New York statt. Die Bürgermeister der beiden Städte – Robert Restaino aus Niagara Falls und Austin Tylec aus North Tonawanda – waren zugegen. Sie überreichen Gene Simmons die Schlüssel. Restaino überraschte den ihn außerdem damit, in seiner Stadt eine Straße nach ihm benannt zu haben. In der Stadtmitte von Niagara Falls verläuft nun zeitweilig der Gene Simmons Boulevard, der auf Investments des Musikers in das in der Stadt ansässige Getränkeunternehmen Rock Steady Sodas aufmerksam machen soll. Das Prozedere sollte Simmons bereits kennen: Erst kürzlich war eine Straßenumbenennung in Bezug auf Kiss im Gespräch.

Gene Simmons hielt eine Rede zur Feier. „Die Geschäftswelt im entlegeneren New York ist lebendig und blüht. Es ist mir eine Ehre, ein Teil davon zu sein“, so der Musiker. „Dies ist das Idealbild eines einheimischen Familienunternehmen, das starke Werte und Engagement für Qualität verkörpert.“ Für die Stadt fand er ebenfalls große Worte: „Die Menschen und ihre Arbeitsmoral machen Niagara Falls zu einem wunderbaren Ort, um Geschäfte zu machen.“

Das machen die Mitglieder von Kiss seit dem Tour-Ende

Obwohl sich Kiss im Dezember 2023 mit einer pompösen letzten Show von ihren Fans verabschiedeten, sind die Musiker keinesfalls von der Bildfläche verschwunden. Sänger und Gitarrist Paul Stanley ist als bildender Künstler aktiv, Ex-Mitglied Ace Frehley veröffentlichte im Frühling ein weiteres Soloalbum und sorgte dafür ebenfalls für Schlagzeilen mit Kiss-Bezug. Gene Simmons ist mit seiner Solo-Band international unterwegs. Kürzlich trat er unter anderem auf dem Wacken Open Air auf.