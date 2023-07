Drake vor Eminem: Die meistgestreamten HipHop-Alben bei Spotify

Ist HipHop das Musikgenre unserer Zeit? Nun darüber ließe sich aus popkulturellen Gründen sicher streiten. Unstrittig ist hingegen, dass Rap für beständige Zugriffsraten bei den großen Streamingportalen sorgt. Spotify hat nun eine eigene Liste vorgelegt, welche HipHop-Alben die Zugpferde im Programm sind.

Empfehlung der Redaktion Kanye West behauptet: Rosa Parks war eine Erfindung der Regierung

Drake, Eminem und Kendrick Lamar dominieren diese Charts. An der Spitze der Liste steht jedoch das 2018 erschienene Album „?“ des verstorbenen Musikers XXXTentacion. Drake („Scorpion“ auf Platz 2 und „Views“ auf Platz 3), der verstorbene Juice Wrld („Goodbye & Good Riddance“) und Travis Scott („Astroworld“) bilden die Top 5 ab.

Drake ist darüberhinaus mit gleich acht (!) LPs in der Top 50 vertreten. Mit dabei sind wie schon erwähnt „Scorpion“ und „Views“, dazu „More Life“ (9), „Take Care“ (19), „Certified Lover Boy“ (22), „Nothing Was The Same“ (26), „If You’re Reading This It’s Too Late“ (35) und „Dark Lane Demo Tapes“ (48).

Eminem ist hingegen der am zweithäufigsten platzierte Rapper auf der Liste, dank „The Eminem Show“ (11), „Recovery“ (24), „The Marshall Mathers LP – Tour Edition“ (28), „The Marshall Mathers LP2“ (29), „Music To Be Murdered By Side B Deluxe Edition“ (30) und „Kamikaze“ (36).

Kendrick Lamar und Kanye West teilen sich mit jeweils drei Alben den dritten Platz in der Liste. Für Lamar gehen ins Rennen: „DAMN.“ (8), „Good Kid, M.A.A.D. City“ (17) und „Black Panther: The Album“ (23). West kann mit „The Life Of Pablo“ (18), „Graduation“ (20) und „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ (34) punkten.

Da Nicki Minaj eigens nachfragte: Sie ist als Rapperin die einzige Frau in der Top 10.