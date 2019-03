Konzerte von Metallica, Ed Sheeran, Coldplay und AC/DC kostenlos streamen

Der Slipknot-Gitarrist fühlte sich scheinbar beleidigt, als die Kollegen damals mit dem Album „Metallica“ den Schritt hin zum Mainstream machten.

Die Leute haben die Platte entweder gehasst – oder aber die Musik war für sie endlich hörbar. Als Metallica 1991 ihr selbstbetiteltes Album veröffentlichten, drifteten die ohnehin schon gespaltenen Meinungen über die Band noch mehr in entgegengesetzte Richtungen. Slipknot-Gitarrist Mick Thomson hat nun unmissverständlich klar gemacht, auf welcher Seite er sich befindet. „The Thing That Should Not Be“ In einem Interview mit METAL HAMMER von 2015 – das Gespräch wurde vor Kurzem noch einmal online zum Nachlesen gestellt – nannte er die zehn Alben, die sein Leben verändert haben. Darunter Metallicas „Black Album“ als „the album that should not be“.…