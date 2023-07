Diese Rolle spielt KI-Musik bald bei den Grammys

Foto: VCG via Getty Images, VCG. All rights reserved.

Die Grammy Awards sind der Zeit voraus, wenn es um den Umgang mit Künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie geht. Eine Änderung der Richtlinien für die Preisverleihung im letzten Monat öffnete die Tür für Musik, die mit KI erstellt wurde, um für Preise in Frage zu kommen.

Allerdings ist „ein Werk, das keine menschliche Urheberschaft enthält, in keiner Kategorie preiswürdig“, so die Regeln. Der CEO und Präsident der Recording Academy, Harvey Mason Jr., erläuterte vor Kurzem die für die neue Regelung festgelegten Kriterien, einschließlich einer festen Definition dessen, was als siginifikanter menschlicher Beitrag gilt.

„Hier ist die supereinfache Erklärung, die Überschrift: Künstliche Intelligenz oder Musik, die von Künstlern geschaffene Elemente enthält, ist absolut einreichungsfähig und kann für eine Grammy-Nominierung in Betracht gezogen werden. Punkt. Was nicht passieren wird, ist, dass wir dem KI-Anteil keinen Grammy oder eine Grammy-Nominierung geben werden“, so Mason gegenüber Associated Press. „Solange der menschliche Beitrag mehr als nur geringfügig ist, was für uns bedeutet, dass er nachvollziehbar ist, werden sie immer für eine Nominierung oder einen Gewinn in Betracht gezogen werden.“

KI-Musik bei den Grammys: Es kommt auf Details an

Die Recording Academy hat verschiedene Ansätze zur Bewältigung des jüngsten Branchenwahns geprüft, insbesondere durch Forschung und technische Informationsgipfel. Dies hat offenbar dazu beigetragen, dass die neue Regel für die Kategorien Performance, Songwriting und Komposition strengere Parameter enthält.

Wenn zum Beispiel der Leadgesang eines Albums von einem KI-Programm oder einem Programm, das eine Stimmenmodellierung ermöglicht, vorgetragen wird, wäre es in der Performance-Kategorie unzulässig, aber in der Songwriting-Kategorie zulässig, da hier der größte menschliche Beitrag geleistet wurde. „Umgekehrt, wenn ein Song von einem Menschen im Studio gesungen wurde und dieser die gesamte Performance übernommen hat, aber die KI den Text oder den Track geschrieben hat, wäre der Song in der Kategorie Komposition oder Songwriting nicht preiswürdig“, erklärt Mason.

Menschliche Kreativität soll nicht ersetzt werden

„Wir wollen nicht, dass die Technologie die menschliche Kreativität ersetzt“, fügte er hinzu. „Wir wollen sicherstellen, dass die Technologie die menschliche Kreativität verbessert, verschönert oder ergänzt. Deshalb haben wir uns in diesem Preisverleihungszyklus für diesen besonderen Standpunkt entschieden“.

Für Mason war es auch wegen des rasanten Wachstums der KI in der Branche unerlässlich, diese Regeln noch vor der nächsten Grammy-Verleihung zu aktualisieren. „Wenn die Technologie erst in fünf oder zehn Jahren verfügbar wäre, würden wir uns wahrscheinlich zurückhalten, um die Sprache in die Regeln zu bringen“, sagte er unlängst der US-Ausgabe von ROLLING STONE. „Aber aufgrund der Verbreitung und Relevanz des Themas und der Art der Kreativität, die stattfindet, glaube ich, dass wir sehen könnten, wie KI in einem Song mitwirkt, der dieses oder nächstes Jahr bei uns eine Rolle spielt.“

