Kurt Cobains „Unplugged“-Cardigan ist der teuerste Pullover aller Zeiten

Bei einer zweitägigen Musikauktion kam an diesem Wochenende der Cardigan des Nirvana-Sängers, den er 1993 bei der berühmten „MTV Unplugged“–Aufführung der Band in New York trug, für 334.000 US-Dollar unter den Hammer. Nicht nur dass der Verkaufspreis damit alle Erwartungen übertraf, es ist auch der teuerste Pullover, der jemals bei einer Auktion verkauft wurde.

Der olivgrüne Cardigan ist nie gewaschen worden und besitzt Original-Flecken inklusive Zigaretten-Brandloch. Er wurde während der zweitägigen Versteigerung von Rock-Memorabilien im „Hard Rock Café“ in New York durch „Julien’s Auctions“ verkauft. Das Auktionshaus bezeichnete ihn als „einen der berühmtesten Pullover der Musikgeschichte“.

Nirvanas „MTV Unplugged“ in New York wurde in den Sony Music Studios vor einem Live-Publikum aufgenommen, fünf Monate bevor Cobain sich am 5. April 1994 das Leben nahm. Das Besondere an diesem Auftritt war, dass Nirvana viele Songs komplett reduziert hatten: Schlagzeuger Dave Grohl hatte zuvor viele „Unplugged“-Shows gesehen und sich darüber beschwert, dass zu viele Bands dieses Format wie ein klassisches Rock-Konzert führten. Das wollte die Band anders machen.

