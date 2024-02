„Lasso“: Lana Del Rey veröffentlicht bald ein Country-Album

Lana Del Rey hat bei einem „Billboard“-Event am 31. Januar ein Country-Album mit dem Titel „Lasso“ angekündigt. In Rahmen der Veranstaltung teilte sie noch weitere Details zum Werk, das noch 2024 erscheinen soll.

Lana Del Rey wagt sich weiter in die Country-Szene

Nachdem Lana Del Rey Mitte Januar 2024 bereits ein Snippet zu dem Song „Henry, come on“ auf ihren Instagram-Account veröffentlichte, spekulierten einige Fans bereits, ob darauf bald eine ganze Platte folgen würde. Nun bestätigt die Sängerin die Vermutungen mit der Ankündigung ihrer kommenden LP.

Doch eine Überraschung gibt es dennoch: Musikalisch soll es diesmal weniger in Richtung Hollywood Sadcore, dafür aber mehr zum Country-Bereich hingehen. Die Begründung für die Neuorientierung lieferte die 38-Jährige der US-Ausgabe des ROLLING STONE: „Das Musikgeschäft wird Country.“

Obwohl „Lasso“ das erste offizielle Country-Album der Sängerin sein wird, ist es nicht das erste Mal, dass sie sich in dieses Genre vorwagt. So veröffentlichte Del Rey im Dezember 2023 eine eigene Interpretation des John-Denver-Klassikers „Take Me Home, Country Roads“.

Auch Jack Antonoff ist wieder mit dabei

Für die Platte arbeitete sie mit dem Country-Musiker und -Produzenten Luke Laird zusammen. Aber auch Produzent und Bleachers-Frontmann Jack Antonoff, mit dem sie bereits für ihr sechstes Studioalbum „Norman Fucking Rockwell!“ gemeinsame Sache machte, war an „Lasso“ beteiligt.

Obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde, verriet Del Rey bei der Veranstaltung, dass „Lasso“ im September erscheinen soll. Es wird ihr zehntes Studioalbum sein und auf das 2023er Werk „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd“ folgen. Dieses brachte der Singer-Songwriterin gleich mehrere Nominierungen bei den Grammys 2024 ein. Unter anderem als bestes Album des Jahres sowie das beste alternative Musikalbum.