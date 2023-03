Am Freitag (17. März 2023) erscheint das neue Album von U2 – „Songs Of Surrender“ –, eine Sammlung aus 40 U2-Songs in neuer Form und Instrumentalisierung. Zu diesem Anlass haben sich die zwei Bandmitglieder Bono und The Edge mit Zane Lowe von Apple Music zu einem Interview zusammengesetzt und unter anderem darüber gesprochen, warum ihre Zusammenarbeit so gut funktioniert.

The Edge: „Es ist nicht wie bei Lennon und McCartney, wo es zwei Typen gibt [und] die Rivalität sie wahrscheinlich besser gemacht hat.“ Er fügt hinzu: „Außerdem machen sie im Grunde das Gleiche – Sänger und Songschreiber. Ich komponiere viel, aber ich brauche Bono, um den Song zu vollenden, also ergänzen wir uns gegenseitig; wir heben uns niemals gegenseitig auf. Es ist additiv.“ Der 61-Jährige schloss: „Wir strahlen also heller, wenn wir zusammen arbeiten, als wir es alleine jemals könnten, und ich denke, das ist der Grund, warum die Band immer noch zusammen ist, genauso wie die Freundschaften. Das heißt, die Freundschaften sind echt, und sie funktionieren.“

Schaut Euch das ganze Interview hier an:

Am 17. März, am selben Veröffentlichungsdatum des Remake-Albums „Songs of Surrender“, erscheint auch die Dokumentation „Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, With Dave Letterman“ auf Disney+. Darin verrät Bono laut eines Berichts der „Daily Mail“, dass jedes U2-Mitglied im Laufe der Karriere schon einmal „darüber nachgedacht hat, die Band zu verlassen“. Er sagt: „Ich habe durchaus darüber nachgedacht, U2 zu verlassen, das hat jedes Mitglied. Wir haben alle darüber nachgedacht.“ Den Gedanken an einen Ausstieg bezeichnete er dennoch als „den richtigen Instinkt“, „um zu hinterfragen, ob das alles noch weitergehen sollte und was es von allen vier Mitgliedern verlangt.“