Lisa Marie Presley: Sorgerecht ihrer Zwillinge geht an ihren Ex-Mann Michael Lockwood

Harper Vivienne Ann Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough und Finley Aaron Love Lockwood bei der Handabdruck-Zeremonie zu Ehren von Three Generations of Presley's im TCL Chinese Theatre am 21. Juni 2022 in Hollywood, Kalifornien.

Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.