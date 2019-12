Seit sieben Jahren in Folge für der einstige „King Of Pop“ Michael Jackson die Forbes-Liste der umsatzstärksten toten Stars an.

Michael Jackson, der 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol starb, führt einmal mehr die Liste der umsatzstärksten toten Prominenten an. In diesem Jahr haben seine Nachlassverwalter über 59 Millionen US-Dollar eingebracht. Die Erfolgszahlen sind insofern überraschend, als dass Michael Jackson seit Monaten im Mittelpunkt einer heftigen Missbrauchsdebatte stand. Ausgelöst wurden die Vorwürfe von der Dokumentation „Leaving Neverland“, in der die beiden Männer Wade Robson und James Safechuck behaupten, als Kinder auf dem Anwesen des Sängers mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Mehr Streams nach „Leaving Neverland“-Debatte In der Folge kündigten viele Radiosender an, die…