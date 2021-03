Foto: Getty Images for NARAS, Dimitrios Kambouris. All rights reserved.

Mick Fleetwood, Schlagzeuger bei Fleetwood Mac, hat in einem Interview mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE mitgeteilt, dass er gern wieder Musik mit Lindsey Buckingham machen würde – selbst wenn es nicht im Rahmen von Fleetwood Mac passiere. Buckingham verließ die Band 2018, weil die Differenzen zwischen ihm und der Stevie Nicks zu groß waren.

Mick Fleetwood versicherte nun: „Ich weiß, dass ich es beabsichtige mit Lindsey wieder Musik zu machen. Ich würde es lieben. Es muss nicht für Fleetwood Mac sein.“ Dennoch hoffe er auf eine Band-Reunion, um irgendwann eine finale Abschiedstour spielen zu können, bei welcher seiner Ansicht nach auch die 2018 beigetretenen Mitglieder Mike Campbell und Neil Finn dabei sein sollten. Er sagt, wäre es „äußerst angemessen“ auf diese Weise Abschied von Fleetwood Mac und ihren Fans zu nehmen. „Das war schon immer meine Vision und ich bin absolut zuversichtlich, dass wir das schaffen können. Wir sind es den Fans schuldig“, so der Musiker.

Mick Fleetwood träumt von harmonischer Reunion

Doch auch, wenn der Streit zwischen Nicks und Buckingham eine Reunion erschwert, träumt Mick Fleetwood von einem harmonischen Ende ihrer gemeinsamen Bandkarriere. „Ich liebe die Vorstellung, dass wir diese Brücke überqueren und jeder dann mit kreativer, ganzheitlicher Energie Abschied nehmen könnte“, so der Musiker, der zudem die jüngsten Aussagen seiner Bandkollegin Christine McVie zurückwies, nach denen eine letzte Tour eigentlich ausgeschlossen sei.

In einem Interview mit „BBC Radio 2“ sprach McVie generell skeptisch über die Wahrscheinichkeit zukünftiger Fleetwood-Mac-Tourneen. „Ich denke, sie ist an diesem Tag mit dem falschen Fuß aufgestanden. Sie wollte sagen: ‚Wir haben so viel getan. Ich weiß nicht, ob wir weitermachen können oder nicht.‘“ Dann versicherte er: „Wir sind gesund und munter.“