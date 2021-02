Christine McVie glaubt nicht mehr an Tour mit Fleetwood Mac

Mick Fleetwood: „Ich erinnere mich, dass ich zwei Jahre lang nicht gearbeitet habe. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, was ich überhaupt getan habe“

Dass die Mitglieder von Fleetwood Mac ausschweifende Drogenerfahrungen haben, rief kürzlich erst Stevie Nicks in Erinnerung. Nun redet auch Mick Fleetwood wieder über seine einstige Srucht. Jahrelang hatte der Schlagzeuger mit einer Kokain-Sucht zu kämpfen und kann sich aufgrund dessen, wie er sagt, an ganze zwei Jahre seines Lebens überhaupt nicht mehr erinnern. Mick Fleetwood: „Es geriet außer Kontrolle“ Mick Fleetwood sagte in einem Interview mit dem „Classic Rock Magazin“, dass es „lange nach“ der Aufnahme des 1977er-Albums „Rumours“ eine Zeit gab, in der er zwei Jahre lang nicht an Musik arbeiten wollte. Und an genau an diese Zeit könne…