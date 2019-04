Was hat Mick Jagger? Bereits am Samstag haben die Rolling Stones ihre geplante US-/Kanada-Tournee verschieben müssen. Grund dafür ist eine Erkrankung ihres Sängers.

Es ist immer noch nicht geklärt, woran der 75-Jährige leidet. Ein „Insider“ will der „Sun“ verraten haben, dass es sich um eine „Unstimmigkeit bei einer Routineuntersuchung“ handle.

„Wie vor jeder Tour hatte Mick eine Routineuntersuchung. Diesmal wurde etwas entdeckt, das einen Monat lang beobachtet werden muss. Es könnte auch sein, dass Mick ins Krankenhaus muss.“

Kooperation

„Honk“ von The Rolling Stones hier bestellen

Jagger ist untröstlich und entschuldigte sich via Social Media bei den Fans. „Ich hasse es, euch zu enttäuschen“, schrieb Jagger am Samstag. „Ich bin am Boden zerstört, dass ich die Tournee verschieben muss, aber ich werde sehr hart dafür arbeiten, so schnell wie möglich auf die Bühne zurückzukehren.“

Keith und Ronnie stehen hinter Mick

Auch die Bandkollegen Keith Richards und Ronnie Wood unterstützten ihren Frontmann. So schrieb Richards: „Eine große Enttäuschung für alle, aber solche Dinge müssen ernst genommen werden und wir sehen uns bald wieder. Mick, wir sind immer für dich da!“

Auch Wood brachte seinen Dank zum Ausdruck: „Wir werden dich die nächsten Wochen vermissen, aber wir sind zuversichtlich und freuen uns darauf, dich bald wiederzusehen. Vielen Dank für die Besserungswünsche, es bedeutet uns so viel!“

Die Tour durch Nordamerika und Kanada soll nach der vollständigen Genesung aber wie geplant fortgesetzt werden. Dabei wollen die Stones natürlich kein Risiko eingehen. So schrieb die Band wie folgt:

„Leider mussten die Rolling Stones heute die Verschiebung ihrer bevorstehenden US/Kanada-Tour bekannt geben – wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die bei denen entstehen, die Tickets für Shows haben, wir aber den Fans versichern möchten, dass sie diese bestehenden Tickets behalten, da sie für verschobene Termine gelten, die in Kürze bekannt gegeben werden.

Mick wurde von den Ärzten darauf hingewiesen, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht auf Tour gehen kann, da er eine medizinische Behandlung benötigt. Die Ärzte haben Mick mitgeteilt, dass von ihm eine vollständige Genesung erwartet wird, damit er so schnell wie möglich wieder auf die Bühne kommen kann.“