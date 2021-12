Zu Ehren von Mirco Nontschew: „RTL Samstag Nacht“ kommt zurück

Die Nachricht, dass Mirco Nontschew gestorben ist, hat Fans und Wegbegleiter schockiert. Auch die Verantwortlichen bei RTL haben nun reagiert und kurzerhand das Programm geändert: Um Mitternacht (05. auf 06.12.) wird es eine Sondersendung für den Comedian geben.

„In Liebe an Mirco Nontschew“ wird das dann startende Programm heißen. Darin werden Ausschnitte aus „RTL Samstag Nacht“ gezeigt – bis zum Montagmorgen werden Zuschauer sogar ganze Folgen der Kult-Comedy-Show zu sehen bekommen. Ein einzigartiger Fernsehmoment, da die in den Neunzigern so gefeierte Show 1998 offiziell abgesetzt wurde und seitdem in den Archiven liegt.

Für Mirco Nontschew bedeutete die Show den Durchbruch in Deutschland. Aber auch Olli Dittrich, Wigald Boning, Esther Schweins, Stefan Jürgens, Tanja Schumann und Tommy Krappweis machten sich bundesweit als Comedians einen Namen.

Echte Genies sind rar. Mirco war ein solches, und obendrein ein besonders liebenswertes. Ich bin furchtbar traurig. Ruhe in Frieden, lieber Mirco. — Wigald Boning (@BoningWigald) December 4, 2021

Nach wie vor ist unklar, warum Nontschew im Alter von nur 52 Jahren so plötzlich verstorben ist. Der Künstler wurde am 03.12. tot in seiner Wohnung aufgefunden.