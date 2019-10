Motörhead: Mikkey Dee beklagt ungerechte „Rock & Roll Hall of Fame“-Nominierung

Es könnte das letzte unbekannte Material sein, das man von dem verstorbenen Motörhead-Sänger zu hören bekommt. Bei der verloren geglaubten Aufnahme handelt es sich ausgerechnet um einen ruhigen Country-Song.

Vier Jahre nachdem Lemmy Kilmister an Krebs verstarb, tauchte nun eine lange verloren geglaubte Aufnahme der Country-Ballade „The Mask“ auf. 2009 soll das Lied im Duett mit der Singer-Songwriterin Linda Kay entstanden sein. Auch wenn der Country-Song ein wenig aus dem Rahmen seiner sonstigen Werke fällt, handelt es sich bei „The Mask“ tatsächlich nicht um Lemmys einzige Aufnahme in dem Stil. Beispielsweise auf „Don't Let Daddy Kiss Me“, das 1993 auf „Bastards“ erschien, zeigte der Hard-Rocker sich bereits von seiner melancholischeren Seite. Schon 1979, dem Jahr in dem auch Motörheads Alben „Bomber“ and „Overkill“ veröffentlicht wurden, arbeitete Lemmy an „The…