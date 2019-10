Depeche Mode, Kraftwerk, Motörhead: Nominiert für die Rock and Roll Hall of Fame

Das wird Sie auch interessieren





16 Künstler/innen und Bands sind für die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 2020 nominiert worden. Darunter Depeche Mode, Kraftwerk, Motörhead, T. Rex und Whitney Houston. Im Januar werden die Gewinner verkündet, am 02. Mai erfolgt die Zeremonie.

Jeder Musiker, der vor mindestens 25 Jahren sein Debüt herausgebracht hat, kann für die Nominierungsliste zugelassen werden. Neben einem Gremium können auch Fans über die Sieger abstimmen. Vielleicht kommen diesmal ja gerade für Depeche Mode genügend Stimmen zusammen – die Band ist nach 2017 und 2018 zum dritten Mal in Folge nominiert.

Alle Nominierten für die Rock and Roll Hall of Fame

Pat Benatar

Dave Matthews Band

Depeche Mode

The Doobie Brothers

Whitney Houston

Judas Priest

Kraftwerk

MC5

Motörhead

Nine Inch Nails

The Notorious B.I.G.

Rufus featuring Chaka Khan

Todd Rundgren

Soundgarden

T. Rex

Thin Lizzy