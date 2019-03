Neil Young live Deutschland 2019: Tickets, Termin, Vorverkauf

Foto: Redferns, Francesco Prandoni. All rights reserved.

Neil Young kommt mit seiner Band Promise of the Real im Sommer 2019 nach Deutschland. Mit der Gruppe um Willie Nelsons Sohn Lukas Nelson gastiert er zwischen dem 2. und 6. Juli in Dresden, Berlin, Mannheim und München.

Neil Young + Promise of the Real

Di. 02.07.19 Dresden Filmnächte am Elbufer

Mi. 03.07.19 Berlin Waldbühne

Fr. 05.07.19 Mannheim SAP Arena

Sa. 06.07.19 München Olympiahalle

